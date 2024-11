Getty images

La vittoria dell'proietta gli azzurri di Luciano Spalletti verso una possibile vittoria deldi Nations League. La Nazionale vola a 13 punti e approfitta dello 0-0 della Francia in casa contro Israele per portarsi a, che saranno gli avversari nel match conclusivo del girone.Quando manca solo una sfida alla conclusione del girone, i rancesi dovranno superarsi se vorranno acciuffare il primo posto del girone, ormai quasi nelle mani dell'Italia.per garantirsi il primo posto. Nel caso in cui il match finisse con la vittoria della squadra di Deschamps con 2 gol di scarto (0-2, 1-3, 2-4, ecc), ladarebbe comunque ragione all'Italia.

Appuntamento al prossimo, quando alla squadra di Spalletti affronterà la Francia, nell'ultimo decisivo match. La classifica è tutta dalla parte dell'Italia, visto che, oltre ai 3 punti di vantaggio sui francesi, il divario è di ben 9 lunghezze sul Belgio (4 punti) e di 12 su Israele (1 punto).