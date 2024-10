Nations League, Italia alla final eight se... Tutte le combinazioni e quanti punti mancano

AFP via Getty Images

Retegui su rigore, poi Frattesi e una doppietta di Di Lorenzo hanno reso nullo il momentaneo 2-1, con tanto di polemica arbitrale, firmato da Abu Fani direttamente da angolo. Con questo successo,Domanda fatidica, dunque: quanti punti mancano all'Italia per qualificarsi alla nuova final eight?

Italia 10 Francia 9 Belgio 4 Israele 0

Partiamo dalle basi: la classifica del Gruppo 2.Il primo posto finale nel girone consente l'accesso alla fase a eliminazione diretta, formata da un totale di otto nazionali: a qualificarsi, infatti, sono le prime due classificate di ogni raggruppamento della Lega A di Nations League.Oltre a competere per la vittoria del trofeo, chi conclude il proprio raggruppamento al primo posto potrà continuare ad avere un'opportunità in più nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026: le quattro migliori della competizione potranno partecipare ai playoff, qualora non riuscissero a conquistare il pass per la rassegna iridata tramite le canoniche qualificazioni.

partire da questa edizione, anche il secondo posto garantisce l'approdo alla fase a eliminazione diretta: nello specifico ai quarti di finale, proscenio della Final Four conclusiva.In caso di terzo posto, l'Italia si troverebbe costretta a sfidare una delle seconde classificate dei gironi della Lega B in uno spareggio per evitare la retrocessione, mentre l'ultimo posto sancirebbe la retrocessione diretta dell'Italia nella Lega inferiore (scenario impossibile). Il primo scenario, invece, è molto difficile al momento, visti i 10 punti totalizzati dagli Azzurri e i 6 punti di vantaggio sul Belgio, attualmente terzo nel Gruppo, con due sole partite da disputare.

E ora, il quesito finale: quanto manca alla qualificazione diretta alla final eight? Tale fase della competizione è distante un solo punto visto che le lunghezze di vantaggio sul Belgio sono 6, grazie al contemporaneo successo della Francia sugli stessi Diavoli Rossi. Per la squadra di Luciano Spalletti, dunque, la qualificazione al prossimo turno è ormai a un passo: sarà necessario, infatti, non perdere contro la compagine di Tedesco nella prossima sfida di Nations League per qualificarsi ai quarti di finale.Maggiormente, complesso, invece terminare il girone al primo posto, dato che la Francia è a 9 punti, soltanto uno in meno rispetto all'Italia. Gli azzurri dovranno vincere contro il Belgio e poi non perdere contro i Blues o in alternativa potranno anche perdere o pareggiare contro la formazione belga, ma sarà poi costretta a vincere contro la selezione di Deschamps.

