Nations League, Italia: le possibili rivali ai quarti, quando c'è il sorteggio e dove vederlo in tv e streaming

La fase a gironi dellaè arrivata alla sua conclusione. La finestra nazionali del mese di novembre chiude il programma delle partite, prima di approcciarsi alL'Italia è aritmeticamente qualificata ai quarti e contro la Francia definirà ufficialmente la sua posizione in classifica nel gruppo 2 della Lega A: per il primo posto agli Azzurri di Luciano Spalletti basterà non perdere con più di due gol di scarto.

- Il sorteggio della fase a eliminazione diretta e dei playoff della UEFA Nations League 2024/25 si svolgerà a, in Svizzera. L'evento è fissato alledi- Si svolgeranno quattro sorteggi in totale:: determinerà le due sfide di playoff tra le due squadre classificate al quarto posto con il miglior ranking della Lega C e le due seconde classificate della Lega D.: determinerà le quattro sfide di playoff per promozione/retrocessione tra le terze classificate della Lega B e le seconde classificate della Lega C.

: determinerà le quattro sfide di playoff per promozione/retrocessione tra le terze classificate della Lega A e le seconde classificate della Lega B.: determinerà gli accoppiamenti dei quarti di finale tra i vincitori dei gironi e i secondi classificati della Lega A, oltre agli accoppiamenti delle semifinali di giugno.- Di seguito come funziona il sorteggio che stabilirà la composizione della fase a eliminazione diretta della Lega A di Nations League. Per i quarti di finale, i vincitori dei gironi saranno teste di serie e andranno nell'urna 1. I secondi classificati, invece, formeranno l'urna 2 e verranno sorteggiati per primi. Le squadre dell'urna 1 saranno poi sorteggiate, con la restrizione che i vincitori di un girone non possono essere sorteggiati contro il secondo classificato dello stesso girone.

- Per il sorteggio delle semifinali, verrà preparata un'altra urna contenente quattro segnaposto che rappresentano i vincitori dei quarti di finale. Il segnaposto sorteggiato sarà la squadra di casa della prima semifinale. La seconda squadra sorteggiata sarà la squadra di casa della seconda semifinale. Il terzo segnaposto sarà la squadra in trasferta del primo accoppiamento e, di conseguenza, il quarto e ultimo segnaposto completerà l'accoppiamento rimanente.- I playoff delle Leghe B/C e A/B, così come idella Lega A, si disputeranno in linea di principio il. Ledella Lega A si disputeranno il, con lapreviste per domenica. I playoff della Lega C/D si disputeranno giovedì 26 e martedì 31 marzo 2026.

- Il sorteggio degli accoppiamenti dei quarti di finale di Nations League sarà trasmesso in diretta tv su Sky; sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming su Now TV e Sky Go, oppure sul sito ufficiale della UEFA.- Chi può affrontare l'Italia ai quarti di finale di Champions League? Tutto chiaramente dipende dal posizionamento degli Azzurri.- Se l'Italia arriveràpotrà affrontare una delle seguenti squadre (non la Francia, seconda nello stesso gruppo, il 2):

: una tra Croazia (7 punti), Scozia o Polonia (entrambe 4 punti): Olanda già qualificata come seconda: una tra Danimarca (7 punti) e Serbia (5 punti), attese dallo scontro diretto nell'ultimo turno.- Se invece gli Azzurri chiudesseroalle spalle dei Bleus, escludendo sempre la squadra di Deschamps, allora ai quarti potrebbero affrontare una delle seguenti squadre:: Portogallo già aritmeticamente primo: Germania già aritmeticamente prima: Spagna già aritmeticamente prima