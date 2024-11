Italia-Francia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si decide a San Siro l'ordine di classifica del gruppo dell'in Lega A di: gli Azzurri ricevono lacon a disposizione... più di due risultati su tre. Ci spieghiamo meglio.. Nel caso in cui il match finisse con la vittoria della squadra di Deschamps con 2 gol di scarto (0-2, 1-3, 2-4, ecc), la differenza reti darebbe comunque ragione all'Italia, vittoriosa per 1-3 nella gara di andata a Parigi. La classifica dice Italia 13, Francia 10: i transalpini non hanno scelta se vogliono provare a strappare la testa del raggruppamento.

Partita: Italia-Francia

Data: domenica 17 novembre 2024

Orario: 20:45

Canale TV: Rai 1

Streaming: Rai Play

: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. All.: Spalletti.: Maignan; Koundè, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Kanté; Nkunku, Olise, Barcola; Kolo Muani. All.: Deschamps.- Spalletti opererà qualche rotazione nonostante la caratura dell'avversario, anche grazie all'agio derivante dalla classifica: Kean e Raspadori daranno il cambio ad un acciaccato Barella e a Retegui in attacco, mentre Locatelli sostituirà Rovella. Intatto invece il reparto arretrato, con il centrale della Fiorentina Comuzzo che sogna l'esordio dalla panchina. Nella Francia manca Mbappé, Kolo Muani è avanti su Thuram per il ruolo di attaccante e Tchouameni sul milanista Fofana in mediana. Regolarmente presenti gli altri due rossoneri Maignan e Theo Hernandez.

- Italia-Francia, gara valida per il sesto e ultimo turno del Girone 2 della Lega A di Nations League 2024/25, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai1. Il match sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.- Come di consueto, il racconto della partita sarà affidato al duo Alberto Rimedio-Lele Adani.