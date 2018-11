Dopo il quinto turno terminato nella giornata di ieri, comincia oggi il sesto turno di Nations League, con sette partite in programma: una in scena alle 15, tre alle 18 e tre alle 20.45.



In scena per quanto concerne la League A due partite, una alle 15, valida e decisiva per il Gruppo 4 tra Inghilterra e Croazia, l'altra alle 20.45 per il Gruppo 2, a Lucerna tra Svizzera e Belgio. I padroni di casa del milanista Rodriguez hanno infatti bisogno di una vittoria con due gol di scarto per raggiungere i Diavoli Rossi a quota 9, superarli negli scontri diretti e qualificarsi alle finali come primi, mentre agli ospiti guidati dall'attaccante del Napoli Dries Mertens basterebbe anche una sconfitta di misura.



Nella League B in campo alle 18 il Gruppo 3: l'Irlanda del Nord già retrocessa in League C affronta l'Austria, già salva e impossibilitata nel raggiungere la già promossa Bosnia.



Due sfide anella League C, per il Gruppo 2, entrambe alle 20.45: nessun verdetto da scrivere nelle sfide tra Grecia-Estonia e Ungheria-Finlandia, con i finlandesi già promossi in League B e gli estoni già retrocessi in League D.



Chiude la League D, con il Gruppo 2: due sfide alle 18, con il Lussemburgo che deve vincere in Moldavia e sperare che la Bielorussia perda contro il già ultim San Marino per superarla al primo posto e conquistare la League C, che altrimenti sarebbe appannaggio proprio dei bielorussi.