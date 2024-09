Nations League LIVE: alle 16 Haaland. Alle 20.45 Belgio-Israele e Calhanoglu

NTB/AFP via Getty Images

Dopo le partite inaugurali di ieri, continua oggi lache vede il programma dellaApreladi Erling Braut Haaland è ospite del, mentreladi Benjamin Sesko riceve l'di Marko Arnautovic. L'altro interista, Hakan Calhanoglu, è protagonista del, ospite a Cardiff delcon la sua, allenata da Vincenzo Montella e lieta sorpresa a Euro 2024. L'altra sfida vede l'I, priva di Gudmundsson, attendere ilLainvece vede protagonista ilquello dell'di Luciano Spalletti, ospitea Parigi delladi Didier Deschamps dopo un europeo horror. L'altra sfida, tra ildi Romelu Lukaku e, va in scena a porte chiuse e in campo neutro, per motivi di sicurezza, al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, dopo il mancato ok dell'autorità belga sulla disputa dell'incontro a Bruxelles.

Chiude la, con due gare: lariceve, ilospita la, che ha ben figurato in Germania.