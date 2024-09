Getty

Dopo gli Europei, vinti dalla nazionale spagnola, e le Olimpiadi, nelle quali la Roja ha fatto il bis, si riparte con le partite della: l'ultima edizione è stata vinta, nemmeno a dirlo, dalla, che riapre il torneo, seppur priva del capitano Alvaro Morata, fresco di trasferimento al Milan e rimasto a Milanello per un infortunio muscolare, scendendo in campoa Belgrado contro ladi Pixie Stojkovic, deludente in Germania, senza Vlahovic e con Jovic: le Furie Rosse di Ivan de la Fuente inaugurano ilche comprende anche, alla prima privi dei capitani Kjaer e Sommer, avversarie a Copenaghen alla stessa ora.

Tocca anche a Rafa Leao, al ritorno in campo dopo le polemiche con la maglia del Milan: il suoinaugura ila Lisbona contro la, giunta a un primo ricambio generazionale dopo gli addii di Brozovic e Perisic. Nello stesso gruppo, ad Hampden Park ladei neo-napoletani Scott McTominay e Billy Gilmour riceve la, disastrosa a Euro 2024 ma ancora con Robert Lewandowski e Piotr Zielinski in squadra.In scena anche le partite delle altre Leghe. Per latocca adedper ilmentre per ilPer lainvece c'èvalida per il Gruppo 1.