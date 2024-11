Nations League LIVE: alle 20.45 Croazia-Portogallo, Polonia-Scozia, Serbia-Danimarca e Spagna-Svizzera

AFP via Getty Images

Continua il programma della, codecisiva per la fase finale della competizione, sia in ottica playoff che playout. Ben nove le partite in programma in serata, tuttedi cui quattro valide per la, quattro per lae una per laIn ottica Final Eight, per quanto riguarda ila Spalato si affrontano ladi Luka Modric, già aritmeticamente seconda, e ildi Cristiano Ronaldo e Rafa Leao, primo a quota 13 punti. Laospita invece la, in una sfida tesa per decidere chi scenderà subito in Lega B e chi dovrà disputare i playout, visto che entrambe hanno totalizzato 4 punti.

Nella, già sicura del primato con 13 punti e con Morata in campo dal 1' dopo l'infortunio alla testa col Milan, attende la, già ultima e in Lega B, mentre decisiva è la gara di Leskovac perché la, vincendo contro la, si qualificherebbe alla fase finale come seconda, mandando i danesi al playout.Nellain campo ilin attesa della decisione sulla sfida trae Kosovo, sub iudice dopo la sospensione per l'uscita dal campo da parte degli ospiti dopo alcuni cori dei tifosi di casa pro-Serbia, Man e compagni, primi a quota 12, ospitano Cipro, terzo a +, mentre Rrahmani e i suoi, a 9 punti, ricevono la, ultima a 0.

Nelancora in ballo il primo posto, che vale la promozione in B: l, capolista a quota 10 punti, va sul campo delgià retrocesso in C, mentre la, seconda a 8, ospita la, terza a 6.Chiude la, con ilpuò clamorosamente vincere il girone, se vince in, superando in testa