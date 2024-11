Getty Images

Qualificate ai quarti di finale: Portogallo, Francia, Germania e Spagna (teste di serie)

Croazia, Italia, Olanda e Danimarca (non teste di serie)

Ai playout contro le seconde della Lega B: Scozia, Belgio, Ungheria e Serbia

Retrocesse in Lega B: Polonia, Israele, Bosnia e Svizzera

​Promosse in Lega A: Repubblica Ceca, Inghilterra, Norvegia e Galles

Ai playoff contro le terze della Lega A: Ucraina, Grecia, Austria e Turchia

Ai playout contro le seconde della Lega C: Georgia, Irlanda, Slovenia e Islanda

Retrocesse in Lega C: Albania, Finlandia, Kazakistan e Montenegro

Promosse in Lega B: Svezia, Romania, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord

Ai playoff contro le terze della Lega B: Slovacchia, Kosovo, Bulgaria e Armenia

Ai playout contro le seconde della Lega D: Lettonia e Lussemburgo (in quanto migliori quarte classificate)

Retrocesse in Lega D: Azerbaigian e Lituania (in quanto peggiori quarte classificate)

Promosse in Lega C: San Marino e Moldavia

Ai playoff contro le due migliori quarte dei gironi della Lega C: Gibilterra e Malta

. Si tornerà in campo a marzo per la Final Eight della Lega A e le innumerevoli sfide valide per i playoff e per i playout.dopo l'ultima giornata giocata.