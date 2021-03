Pavel, figlio del vicepresidente della risponde a Marco Materazzi, bandiera dell'Inter , che a sua volta aveva risposto a Nedved senior sugli scudetti bianconeri, in una diretta su Instagram: "Sinceramente non mi sento particolarmente toccato dalle parole di Marco, ma per il semplice motivo che mentre noi parliamo di attualità. Poi non so perché si sia sentito interpellato visto che le parole dette da mio padre sono fatti, nulla di inventato.e. Peace. P.S. Qualcuno in privato mi spieghi cosa c'entra il Mondiale del 2006 con l'Inter".