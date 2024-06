Nel Real Madrid di Mbappé ci sarà posto per Rodrygo? Guardiola, il Psg e la voglia di essere il numero 1

Simone Gervasio

Comunque vada la, ilsi appresta a chiudere un altro ciclo vincente e, contestualmente, aprirne un altro. Il segreto di questi anni di dominio sta proprio nella capacità degli spagnoli di. Che vinca o meno,Ci saranno certo i, i, ie i, ma la stella di prima grandezza sarà il francese, quello su cui si andranno a concentrare gran parte dei riflettori. Una stella accentratrice che potrebbe portare però a. E, anzi, qualcosina si sta già muovendo e toccherà al navigatomettere le pezze dove e quando serviranno.

Si muove qualcosa perché, tra i giocatori certi di giocare nel nuovotra qualche mese, non abbiamo citato, volontariamente,. Il Robin dello Batman Vincius,per questi campioni potrebbe infatti pensare che siaL'arrivo dell'ormai ex giocatore del Psg potrebbenel progetto futuro dei Blancos., dove gli ego di questi giocatori potrebbero finire ben presto per cozzare. Tra questi, Rodrygo è chiaramente quello con meno appeal, quello paradossalmente ", nonostante un'altra stagione da top nel ruolo.apportando un contributo sempre prezioso di gol, giocate spettacolari e piccole cose che fanno la fortuna delle squadre. Ormai è giusto considerarlo comeUno per cui le big di tutta Europa si straccerebbero le vesti per portarlo nelle proprie rose, uno che potrebbe però essersi stufato di venire considerato come "". Qualcosa si muove quindi. Perché qualora dovesse decidere di andare,

Sta a lui insomma. E nelle ultime settimane, qualche spiffero dal brasiliano è partito. In un'intervista a DAZN è stato abbastanza laconico:Scontato dire come queste parole abbiano messo i tifosi madrileni sull'attenti. Si è alzato subito unche lo stesso giocatore ha voluto spegnere al più presto. Su X, ha scritto nelle ore successive: "Oggi si è verificata una situazione molto fastidiosa, in cuiSinceramentevivo ogni giorno un sogno eAdesso continuiamo a fare la storia".

Tutto risolto, insomma. Eppure le parole del 23enne restano e sembrano un. Vero, c'è un contratto fino alconma Rodrygo vuole essereanche nel futuro. Anche perché, come detto, le offerte fioccano. C'è anzitutto sulle sue tracce ilsquadra a cui ha segnato un paio di gol decisivi nelle scorse annate.e il sentimento pare reciproco.ha detto lo stesso Rodrygo a GQ nelle ultime settimane. Ma non è tutto perché la pretendente più agguerrita potrebbe essere proprio il. Scottati dalla partenza di Mbappé, i parigini potrebbero pensare alloai danni del Real Madrid.. Il post Kylian infatti è ancora un'incognita. Piace tantodel Napoli che - per l'Equipe avrebbe già detto di sì ai campioni di Francia - ma, secondo Onda Cero, il vero preferito disarebbe proprio il brasiliano. Prenderlo davvero però sarà un altro paio di maniche.

Tutto l'ambiente madridista infatti si è stretto attorno a lui. In conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha chiarito:Su questo non ho alcun dubbio". Giù le mani, insomma.. E in tal senso è arrivato anche il monito dell'ex Predraga Cadena SER: "Mi sono sbagliato quando sono andato via da Madrid.... È molto complicato arrivare al Real Madrid, ma è molto facile andarsene". E se lo dice lui che ci è passato, forse c'è da credergli.