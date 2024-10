Redazione Calciomercato

Nel weekend del "corto muso" vincono tutte le big, ma l'1-0 dell'Inter è quello che vale di più

Sandro Sabatini

3 minuti fa



Vincono tutte uno a zero. Tra Milan e Juventus, Napoli e Inter è il weekend del corto muso. Il gioco, lo spettacolo, lasciamolo da parte per una volta. Il risultato con l'importanza che deriva dalla visione della classifica, invece, torna primario in questa situazione in cui va anche detto che le prestazioni non sono state all'altezza delle aspettative. Ha chiuso l'inter, aveva iniziato il Milan. E un po' a rivalutare come sono andate anche tutte le altre, quelli che hanno giocato meglio sono stati proprio i rossoneri di Fonseca, considerata anche il fatto che hanno giocato in inferiorità numerica.







L'inter invece a Roma ha superato un momento difficile dovuto agli infortuni. Quelli di Calhanoglu e di Acerbi preoccupano non tanto in vista della Champions League in cui l'inter è relativamente tranquilla contro lo Young Boys, ma soprattutto per la super sfida di domenica contro la Juventus. In ogni caso, in rapporto alla difficoltà dell'impegno, il risultato dell'inter è quello più importante di tutti.



Perché vincere a Roma contro la Roma è un passo significativo verso il vertice che al momento è occupato dal Napoli che ha giocato una partita difficile da commentare in termini tecnici. Perché insomma, l'Empoli ha messo sotto il Napoli per un tempo abbondante.



Tornando all'Inter, torna al gol Lautaro. E non è una banalità, anzi è significativo. Va detto che segna dopo un'ora in cui non si era visto il vero Lautaro, però il calcio è questo e l'Inter gode del ritorno al gol del suo capitano, di una vittoria che nell'economia del campionato forse è quella più importante del quartetto delle squadre più attese.