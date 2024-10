Getty Images

Roma-Inter, la MOVIOLA LIVE: Cristante su Thuram, proteste nerazzurre per il rosso non dato

6 minuti fa



Roma-Inter, in scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico, è il posticipo che chiude la domenica dell'ottava giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



31' CONTATTO CRISTANTE-THURAM, PROTESTE INTER! - Contrasto Cristante-Thuram a ridosso dell'area giallorossa, per Massa non c'è niente ma il centrocampista della Roma colpisce il piede di quello dell'Inter: il contatto è netto e sarebbe stata espulsione per DOGSO.



16' - Manu Koné protesta per un intervento di Bastoni al limite dell'area, Guida lascia correre.