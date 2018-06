La pista continua a movimentarsi. I nerazzurri vogliono l’argentino,e sono al momento davanti ae, soprattutto,oltre alle piste estere. “Priorità all’”, questo filtra dall’, proprietario del cartellino del classe ’98. E in settimana potrebbero esserci novità.- Come raccolto da Calciomercato.com,, facendo tappa verso la Russia. Potrebbe essere l’occasione per incontrarsi e, magari, iniziare a rendere concreto l’interesse.. I nerazzurri, inoltre, potrebbero proporre una partnership con il, ma la dirigenza albiceleste non è ancora stata avvisata, neanche della possibilità di lasciare González per una stagione in prestito con la maglia dei Bichos Colorados.– L’Inter è davanti a tutti, le altre inseguono., un canale prioritario per arrivare al calciatore è già stato creato. Il Torino ha contattato i dirigenti, la Fiorentina ha sondato il terreno con l'entourage del giocatore, che sogna l'Italia e si ispira a Di Maria. Niente sconti sul cartellino, però. Dunque, visti i canoni economici, le tempistiche potrebbero slittare. Ma dall’Argentina non hanno premura, neanche di vendere.. Non sarà l’unica occasione per vedersi, ma rafforzare le basi non è mai un crimine.