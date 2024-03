Nico Gonzalez, ma che fai? Esulta prima del gol con l'Argentina, ma glielo salvano VIDEO

Serata un po' particolare per Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina impegnato nella notte italiana nell'amichevole tra la sua Argentina e il Costa Rica, finita 3-1 per l'Albiceleste.



GOL DI LAUTARO: IL CAPITANO DELL'INTER SI E' SBLOCCATO



SURREALE - I gol di Lautaro, MacAllister e Di Maria hanno consegnato la vittoria al tecnico Scaloni, che però ha ricevuto un segnale deludente da Gonzalez: il numero 10 viola, infatti, si è trovato nell'uno contro uno con il portiere, lo ha scavalcato e si è avviato verso la bandierina per esultare, ma non aveva visto dietro di lui un difensore che stava correndo a perdifiato per evitare la rete. Quando il pallone è stato spazzato via prima di varcare la linea, l'espressione di Gonzalez è diventata attonita. Forse verrà "retrocesso" nella posizione di terzino altre volte in futuro...





