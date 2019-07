L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international Tanguy Ndombelé au club de @SpursOfficial pour un montant de 60 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 10 M€. pic.twitter.com/uScRIkIWvK — Olympique Lyonnais (@OL) 2 luglio 2019

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, gli Spurs hanno raggiunto un accordo totale con ilper il trasferimento delnelle casse del club transalpino finiranno), per- Ecco l'annuncio ufficiale: "Il Lione ringrazia Ndombele per il suo impegno con la maglia del club dal suo arrivo nel 2017 e per le sue prestazioni che gli hanno consentito di primeggiare con la squadra in Francia. Il Lione informa del suo trasferimento al Tottenham per 60 milioni di euro di fisso e 10 milioni di parte variabile"