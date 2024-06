Getty Images

Niente Milan né Juve per Kelly: è fatta col Newcastle

un' ora fa



A lungo sia nel corso dell'ultima sessione invernale, sia nel corso di questa sessione estiva Lloyd Casius Kelly, difensore inglese classe 1998 è stato vicino a trasferirsi in Serie A con soprattutto Milan e Juventus che ci hanno seriamente pensato.



Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2024 con il Bournemouth e se a gennaio il club inglese ha fatto muro per la sua cessione ora l'ex-Bristol è libero di firmare a parametro zero con qualunque club.



Nonostante l'interesse concreto dei club italiani, il centrale mancino, 1,90 di altezza, rimarrà in Inghilterra e in Premier League perché oggi ha trovato l'accordo per trasferirisi gratis al Newcastle.