Nigeria furiosa: bloccati in aeroporto in Libia senza cibo, acqua e wi-fi. Troost-Ekong: "Non giocheremo, tenetevi i tre punti"

Ore di rabbia, angoscia e frustrazione per la Nazionale della: Lookman, Osimhen e compagni avrebbero dovuto giocareLe Super Aquile hanno fatto rientro in Nigeria con l'umore più nero del colore al quale è associato il loro continente, decise a non presentarsi alla gara.A spiegare tutto ci ha pensato attraverso i suoi social il capitano, l'ex difensore dell'Udinese e della Salernitana. Vi proponiamo la traduzione della sua stringa di post su X.

. Il governo libico ha annullato il nostro atterraggio approvato a BengasiHanno chiuso i cancelli dell'aeroporto eTutto per sottoporci a giochi mentali.Ho già sperimentato cose simili giocando in Africa, ma questoPerfino il pilota tunisino, che fortunatamente è riuscito a gestire all'ultimo minuto il cambio verso un non adatto all'atterraggio del nostro aereo, non aveva mai visto niente del genere prima.

All'arrivo ha cercato di trovare un aeroporto vicino per riposare con il suo equipaggio, ma gli è stato nuovamente negato l'accesso a ogni hotel in base alle istruzioni del governo. Poteva dormire lì, ma NON era permesso di farlo a nessun membro NIGERIANO dell'equipaggio. Sono tornati per dormire sull'aereo che era parcheggiato.A questo punto abbiamo chiesto al nostro Governo di intervenire e salvarci.La CAF dovrebbe esaminare il rapporto su cosa sta succedendo qui.. Non accetteremo di viaggiare da nessuna parte su strada qui, anche con la sicurezza, non è sicuro. Possiamo solo immaginare come sarebbe l'hotel o il cibo se ci verrebbero forniti SE andassimo avanti.

Rispettiamo noi stessi e rispettiamo i nostri avversari quando sono nostri ospiti in Nigeria. Gli errori capitano, ma".- In questo momento, dopo 3 partite, la Nigeria è prima con due vittorie e un pareggio, un punto in più del Benin secondo. Più attardate, con rispettivamente 2 e 1 punto, Ruanda e appunto Libia. Adesso bisognerà vedere quale sarà la decisione della federazione africana.