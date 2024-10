Milan, Chukwueze si ferma con la Nigeria: domani a Milano per gli esami strumentali, le ultime

Getty Images

Piove sul bagnato in casa Milan. Chukwueze si è fermato nei minuti finali della partita tra la sua Nigeria e la Libia a causa di un problema muscolare. Secondo le prime indiscrezioni, il giocatore del Milan si sarebbe fermato per un problema al bicipite femorale; da valutare le sue condizioni in vista della gara interna contro l'Udinese.



DOMANI A MILANO- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Chukwueze tornerà a Milano nella giornata di domani per sottoporsi agli esami strumentali e valutare l’entità dell’infortunio con lo staff sanitario del club rossonero.

Non ci voleva proprio