Sulle orme di Kubo, con l'Europa nel destino.E' solo una questione di tempo, tutti gli indizi vanno in quella direzione. Talento, personalità e soprattutto gradimento, quello che sta avendo anche a migliaia di chilometri di distanza.con Kubo condivide il luogo di nascita, Kawasaki. La sua breve carriera si sviluppa tra il piccolo FC Aoba, il settore giovanile dello Yokohama F-Marinos, vincitore dell'ultima J-League, e la Tokyo Gakuen High School (con il fratello), fino ad arrivare, nel 2019, al Cerezo Osaka.Con i più grandi dei Sakura deve ancora affermarsi (solo quattro presenze compessive), ma il suo nome è già conosciuto dai principali talent scout. Merito delle sue performance con il Giappone,e delle partecipazioni ai Mondiali under 17 e under 20. Esterno d'attacco di piede sinistro in un 4-3-3 o trequartista, Nishikawa nasce come attaccante ma le cose migliori le fa tra le linee., la maglia 10 è quella che vuole indossare, un giorno, con i Samurai Blue.Cresciuto nel mito di Juninho, il brasiliano che ha fatto grandi cose con il Kawasaki Frontale, la squadra per la quale fa il tifo, Nishikawa nelle scorse settimane è stato accostato al Barcellona, al momento i club interessati sono soprattutto Bayer Levekusen ed RB Lipsia.passato lo scorso gennaio dal Salisburgo al Liverpool. Se il tedesco firmerà per il Milan, porterà in Italia la sua squadra di osservatori e talent scout. Che continueranno a tenere d'occhio Nishikawa.