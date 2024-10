AFP via Getty Images

Nizza, Haise: "La Lazio non concede molti tiri, ma ho studiato qualcosa per sorprenderli"

Tommaso Fefè

50 minuti fa



Franck Haise proverà a sorprendere la Lazio domani col suo Nizza in Europa League. L'allenatore del club francese è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara soffermandosi sul fascino che una sfida del genere racchiude:



"La nuova formula dell’Europa League secondo me è interessante potendosi confrontare con otto tipi di calcio diversi. Avremo una settimana ad alta quota: Lazio, poi PSG, abbiamo anche già affrontato la Real Sociedad. In questo periodo contro, queste avversarie, siamo obbligati a farci trovare pronti. La Lazio è una buona squadra, ma siamo sicuri delle nostre qualità. Abbiamo studiato diverse partite della Lazio e sappiamo che avversario in forma troveremo. Siamo una squadra sicuramente offensiva, ma la Lazio non è una squadra che concede molti tiri. Ho elaborato qualcosa per provare a metterli in difficoltà, ma non mi aspetto una squadra che ci concederà molte occasioni. Se cambiano i loro effettivi tra una competizione e l’altra è perché possono permetterselo. Anche noi giochiamo ogni 3 giorni e quindi siamo nelle loro stesse condizioni. Tatticamente potremmo aspettarci di tutto. Nelle 8 che incontreremo la Lazio è sicuramente tra le migliori, insieme alla Real Sociedad"