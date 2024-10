Lazio, Lotito: "Io il primo a lottare contro gli ultras, a Diabolik mi presentai come ispettore Ginko"

AFP via Getty Images

ha dichiarato in un'intervista al quotidiano Il Messaggero: "Non voglio fare il bello, specialmente in questo momento, ma io, con le conseguenze che ne sono derivate per la sicurezza personale e della mia famiglia. Ancora oggi

, ora da giorni mi fanno i complimenti in aula per tutto quello che ho fatto e perché non mi sono mai spaventato. Avete visto che cosa sta succedendo? E sono convinto che"Io ho indicato la strada 20 anni fa e il mio esempio può essere seguito.. Tifoso significa appassionato e la passione si persegue con il diritto di critica, ma sempre nel rispetto delle regole. Ma quando si vuole condizionare l'operato delle persone per fini personali si può finire in logiche perseguite dal codice penale e non solo".

Cosa ha comportato? Di tutto, sono scampato a bombe e a ogni tentativo d'intimidazione, ho dovuto rafforzare la mia sicurezza perché ho arginato il business delle curve"."Mi ricordo ancora quando incontrai quattro tifosi della Lazio. È tutto agli atti degli inquirenti, li incontrai in Piazza Cavour, davanti al cinema Adriano. Si presentarono quattro persone e uno di questi, pace alla sua anima, era Diabolik.Diabolik mi chiese se stavo scherzando. No, gli risposi. E dissi: "Io sto dalla parte delle guardie". Racconto sempre questo episodio".

"Percepii subito che c'era qualcuno che utilizzava il calcio per altri fini e amavo dire: "Mi porti la, è una mia indole, fa parte del mio DNA. Mi ribello con tutti i mezzi legali che ho a disposizione. Probabilmente i miei colleghi in passato non l'hanno fatto perché era più comodo".che utilizzano questo sport e altri per fini che non sono sportivi, come lo spaccio di sostanze stupefacenti, usure e non solo".