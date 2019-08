Antonio Conte era stato molto chiaro nel giorno della sua presentazione da nuovo allenatore dell'Inter: basta ai cliché sulla squadra pazza per antonomasia, ma spazio alla regolarità e alla consistenza. E' questa la ricetta dell'allenatore salentino per riportare in alto i colori nerazzurri e c'è forse questo dietro la decisione della società di cambiare la playlist di San Siro in occasione dei match casalinghi.



Niente più “Pazza Inter”, ma spazio d'ora in avanti all'altrettanto celebre e apprezzata “C'è solo l'Inter”, scritta da Graziano Romani.