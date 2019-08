Quattro gol per cominciare nel modo migliore., dopo mezzanotte, selfie e sorrisi per tutti poi testa già al Cagliari. Per il prossimo weekend potrà già contare su altri due acquisti che Marotta e Ausilio hanno impostato da giorni e per cui si è arrivati al traguardo:, si sta provando a sbloccare ogni aspetto e dettaglio per lo scambio di prestiti con la Fiorentina ma il laterale viola arriverà a priori a Milano, nessun dubbio. Dalbert è vicino a Firenze, l'operazione però non dipende più da lui, Biraghi sarà nerazzurro.SVOLTA ALEXIS - Non solo, perché l'altro colpo che Conte aspettava con ansia sta per arrivare. Alexis Sanchez è a un passo dall'Inter e sono arrivati nella serata di ieri i segnali di una svolta imminente: Marotta vede il traguardo dell'operazione col Manchester United, manca davvero poco e sarà tutto fatto per il cileno in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto, l'infortunio di Martial non è mai stato un fattore che ha messo in pericolo l'affare. Alexis ha scelto,, la sensazione che filtra è di un via libera in arrivo. Tutto il resto dipenderà dalle cessioni, soprattutto da Icardi e non più da Joao Mario che è volato in Russia. Situazione ancora aperta, priorità a questi due acquisti ormai in chiusura. E poi l'Inter rimarrà alla finestra. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com