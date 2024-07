"Non chiedetemi cose che non farò": Antonio Conte risponde così al coro anti-Juve dei tifosi del Napoli

I tifosi del #Napoli cantano "chi non salta è juventino", #Conte risponde: "Non chiedetemi di fare cose che non farò, noi allenatori dobbiamo dare l'esempio. Ma vi dico che il primo tifoso azzurro sono io" pic.twitter.com/TM7zP7eobE — Mirko Calemme (@mirkocalemme) July 19, 2024

, lasciando definitivamente alle spalle la scorsa disastrosa stagione vissuta dai campioni d’Italia del 2022. Sudore, disciplina e spirito di sacrificio per riportare il club partenopeo a giocarsela con le tradizionali big del nostro campionato ealla pari di un certo Luciano Spalletti, l’uomo che ha riportato il tricolore dopo 33 anni di lunghissima attesa. EAl momento dell’arrivo di Antoniosul palco, il primo della lista in attesa del gruppo dei calciatori,E' giusto che voi siate tifosi e giustamente supportate la nostra squadra. Io sarò sempre una persona molto educata e rispettosa.ma non per una singola squadra ma per tutte le squadre perché noi allenatori dobbiamo dare l'esempio positivo. Poi quello che vi posso dire oggi è che voi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco".da calciatore prima dal 1991 al 2004 e da allenatore poi dal 2011 al 2014, nonostante nella sua seconda vita nel mondo del calcio il tecnico salentino ha già sfidato la sua ex squadra alla guida dell’Inter. Con momenti di forte tensione che non sono mancati, in particolare con l’ex presidente Andrea Agnelli. Non abbastanza, evidentemente, per saltare insieme ai suoi nuovi tifosi, quelli del Napoli.