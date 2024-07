Il Napoli si inserisce per Brescianini, Atalanta in pole: la richiesta del Frosinone

Getty Images

Tante voci di mercato su Brescianini, ma il Frosinone non molla. Alcune big hanno messo nel mirino il centrocampista classe 2000 ma per il Frosinone la cessione è tutt'altro che scontata. Il giocatore è blindato da un contratto fino a giugno 2027, in questi giorni si sta allenando regolarmente con il resto della squadra ed è concentrato sul campo.. Diretto interessato anche il Milan, che riceverà il 50% della cifra che il Frosinone incasserà per la cessione.

- Fiorentina e Atalanta sono le prime società che si sono mosse per il giocatore cresciuto nel Milan,. Brescianini vorrebbe rimanere in Serie A dopo una stagione positiva nonostante la retrocessione della squadra, il Frosinone ha ribadito ai club interessati di essere disposto a sedersi a trattare solo a determinate cifre.- L'Atalanta è in vantaggio per Brescianini perché tra le tre che si sono fatte avanti è la società che più delle altre ha intensificato i contatti in questi giorni:. Dopo una stagione da protagonista Brescianini è al centro del mercato: il Frosinone prova a tenerselo stretto ma l'Atalanta spinge per portarlo in nerazzurro, in attesa delle mosse di Fiorentina e Napoli.