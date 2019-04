La notizia di Frosinone-Inter, non è il successo della squadra di Spalletti (sempre più terza), né il punteggio (3-1), né la relativa facilità (i nerazzurri, pur senza rischiare, hanno sofferto per una ventina di minuti sul 2-1) con la quale si è imposta.

La notizia è che Icardi non solo non segna con la stessa regolarità di prima (è fermo al rigore di Genova), ma quando c’è la possibilità di farlo lascia che a tirare dagli undici metri sia Perisic (uno dei suoi grandi nemini all’interno dello spogliatoio). Il gesto, ammesso che sia tutto da ricondurre all’argentino, è ammirevole, anche se resta qualche dubbio sulla paternità dell’iniziativa.