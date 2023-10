Il caso Pogba è destinato a tenere banco ancora a lungo. Ma non è solo per questo che la Juve continua a monitorare attentamente il mercato soprattutto per quel che riguarda il reparto del centrocampo. Per gennaio si valuteranno solo ed esclusivamente delle opportunità, in prospettiva si cerca l'uomo giusto per che possa valere un grande investimento. L'obiettivo numero uno è sempre rappresentato da Khephren Thuram, per il quale la Juve si è già mossa la scorsa estate e avrebbe tentato un affondo concreto nel caso in cui si fosse concretizzata una cessione pesante. Ma la squadra mercato di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, con la rete di scouting sempre coordinata da Matteo Tognozzi, continua a lavorare. Cercando giocatori giovani e di grande prospettiva, ma anche già pronti per il salto. Non è un caso che vengano tenute particolarmente sotto stretta osservazione le partite internazionali, in questo caso sono stati due i giocatori monitorati da vicino proprio in questi giorni.

DA CHAMPIONS - A San Siro per Inter-Benfica si è mosso in prima persona proprio Giuntoli, tra i tanti gioielli della costosa vetrina portoghese, inizia a suscitare particolare interesse Joao Neves (leggi qui): ancora in fase di studio il suo profilo nel caso in cui la Juve dovesse decidere di puntare su di lui sarebbe necessaria però non accelerata considerando la concorrenza che si sta affollando attorno al portoghese. Ma non si molla nemmeno per un attimo nemmeno il talento ucraino Heorhij Sudakov, uomo nuovo dello Shakhtar Donetsk monitorato non solo contro l'Anversa ma attentamente anche durante i suoi ultimi impegni con la Nazionale. Due profili diversi tecnicamente e tatticamente, dai costi importanti e dal futuro assicurato. Non c'è da aspettarsi una Juve spendacciona nelle prossime sessioni di mercato, con il possibile ritorno in Champions League però degli investimenti verranno effettuati, saranno importanti andando di pari passo con il ridimensionamento dei costi del bilancio. Ma saranno investimenti mirati e non si potrà sbagliare più nemmeno una mossa. Ecco perché la Juve studia i suoi obiettivi e lo fa da vicino, soprattutto nelle occasioni più importanti.