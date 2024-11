Getty Images

Non solo Torino: se salta la trattativa con i granata la Red Bull può puntare al Genoa

25 minuti fa



Non ci sarebbe soltanto il Torino nel mirino della Red Bull.



La multinazionale austriaca, già proprietaria di sei club calcistici in giro per il mondo, starebbe meditando il suo sbarco anche in Serie A. Alle voci sempre più insistenti diffusesi nei giorni scorsi circa un interesse per il club granata, si affiancano ora quelle per un possibile sondaggio anche nei confronti di un'altra storica società del nostro calcio: il Genoa.



Secondo quanto riporta il sito francese Footmercato.com, l'azienda creata e presieduta da Dietrich Mateschitz avrebbe pensato a un piano B nel caso in cui quello che porta al Torino non dovesse avere effetti positivi. La soluzione alternativa starebbe nell'acquisire l'intero pacchetto azionario del Grifone, club formalmente in vendita dopo la crisi che ha colpito la 777 Partners, la holding americana che ne detiene la proprietà.