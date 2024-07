Perché la Juventus gioca senza sponsor sulla maglia?

. Il club bianconero ha avviato un nuovo ciclo con l’ex centrocampista italo-brasiliano in panchina, reduce dal miracolo Champions col Bologna e scelto dalla società per il nuovo progetto diLa prima uscita, seppur non ufficiale, sarà a, in Germania, gara con la quale la Juve concluderà il ritiro a, nel quartier generale Adidas.I più attenti noteranno che in occasione delle amichevoli contro Norimberga, Brest e Atletico Madrid, la squadra bianconera non avrà sulla maglia lo sponsor.

Terminato l’accordo che la legava alla Jeep, la Juve non ha ancora raggiunto un accordo con un nuovo brand per lo sponsor di maglia in vista della stagione 2024/25."Siamo stati penalizzati perché non abbiamo avuto modo di programmare, ma le sensazioni sono positive: abbiamo diverse trattative in fase avanzata" ha dichiarato il dirigente della Juventus Francesco Calvo in vista della partita contro il Norimberga."Sono stati due anni molto complicati, in cui abbiamo registrato, per i dieci punti di penalizzazione, perdite tangibili, circa 115 milioni di euro, e intangibili, come quelle legate al brand e alla sua appetibilità sul mercato. Il mondo del calcio ha la memoria corta, perché è molto legato ai risultati".

Cresce l’attesa, dunque, per scoprire il nuovo sponsor di maglia dei bianconeri, con l’annuncio che è atteso prima del debutto nella nuova Serie A 2024/25, fissato per il 19 agosto alle 20:45 contro il Como.