L'Italia è tutta con il fiato sospeso. Occhi e orecchie sono indirizati verso l'ospedale Le Scotte di Siena, dove da ieri pomeriggio si trovain seguito al grave incidente avvenuto con la sua handbike nella staffetta di Obiettivo tricolore.Nella giornata di ieri, l'atleta paralimpico ha perso il controllo del mezzo sulla provinciale 146, in Val d'Orcia: il salto di corsia lo ha costretto a un violento scontro con un tir a rimorchio. La situazione è parsa da subito grave, sul posto è giunto l'elicottero.: un'operazione neurochirurgica e maxillofacciale di 3 ore, prima dello spostamento in terapia intensiva.: insieme a lui, all'ospedale Le Scotte, anche il figlio Niccolò e la moglie Daniela, che ieri - ad alcuni amici - ha assicurato: "Non lo lascio solo!". Alle 10.30 è atteso il nuovo bollettino medico con le condizioni di Alex.