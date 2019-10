Nuno Gomes a Lisbona è un’istituzione: 256 gol e ben 7 scudetti tra campo e scrivania da dirigente col Benfica. Senza contare che è il 5° marcatore della storia del Portogallo (29 gol) e che in Italia è ricordato per aver giocato due anni con la Fiorentina. Nuno segue la serie A, con un occhio particolare al connazionale Fonseca che ha affrontato da calciatore (1 vittoria per ciascuno) e si è raccontato in un'intervista a Leggo.



E’ più facile fare il dirigente o il calciatore?

Sicuramente il calciatore. Pensi solo ad allenamenti e partita, poi hai tanto tempo libero. Quando sei dirigente passi la giornata a gestire tutto ciò che gira intorno alla squadra.



Nuno Gomes ha scoperto Joao Felix. Tra quanti anni vince il Pallone d’oro?

E’ un fuoriclasse. È giovane e ha tempo per diventare ancora più forte e vincerlo



Con lui e Ronaldo il Portogallo può bissare il successo all’Europeo?

Non ha solo loro, è forte in tutti i reparti. Sì, possiamo fare doppietta



A proposito di Cristiano, c’è il rimpianto di aver giocato poco con lui?

Ho avuto la fortuna di giocare insieme a lui due Europei e un Mondiale, mi sarebbe piaciuto farlo ancora. Con un fenomeno così vicino avrei segnato tanti gol in più



La Juve ha ancora lo scudetto in tasca?



Quando hai Cr7 sei sempre favorito, ma quest’anno la serie A è molto più competitiva. Penso a Inter e Napoli ma occhio pure all’ Atalanta. E non sottovalutate la Roma.



Che in panchina ha Fonseca, un portoghese che lei conosce bene…

E’ forte e ha vinto in tutte le squadre che ha allenato. Conosce questo gioco benissimo e guardate che era fortissimo pure da giocatore. Era un difensore intelligente. La stessa intelligenza la trasmette oggi ai suoi calciatori. In Portogallo è uno dei più stimati.





In questi primi due mesi sta avendo qualche problema di adattamento. Cosa gli può consigliare?

Il calcio italiano soprattutto in fase difensiva è diverso da tutti gli altri e difficile per uno straniero. Mi ricordo anche che Cristiano ha avuto difficoltà all’inizio. Il suo calcio offensivo è stato penalizzato dai tanti infortuni ma esploderà. Fonseca è uno che non ha bisogno di consigli, vedrete che il suo lavoro porterà ottime cose. Gli posso solo dire di non mollare.



Nella Roma gioca Cristante che è passato proprio per il Benfica quando lei era dirigente. Cosa non ha funzionato?

Ci avevamo visto lungo. Bryan aveva 20 anni e non è facile andare all’estero. L’allenatore dell’epoca (Jesus, ndr) purtroppo gli preferiva giocatori più esperti



E la sua Fiorentina?

La nuova società ha una mentalità vincente. Mi piace Montella e mi piace come hanno costruito la squadra



Ha giocato recentemente con Totti. La stupisce non vederlo nella Roma?

Uno come Totti meritava un comportamento più adeguato. Non so cosa sia successo, ma posso dire che quando parliamo di Totti ci viene la Roma in mente e viceversa.



Chi sarà il prossimo Felix?



Su tutti Fabio Silva e Tiago Dantas



Dove la vedremo in futuro?



Magari in Italia. Ho fatto il direttore generale del settore giovanile del Benfica. Ora sono consulente sportivo e amministratore di una agenzia di intermediazione