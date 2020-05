Dove eravamo rimasti? L'ultima volta che ci siamo occupati della disavventura paraguayana di Ronaldinho Gaucho Assis Moreira e del fratello Roberto, i due affrontavano un (blando) regime di reclusione presso la Agrupación Especializada, una struttura detentiva della polizia di Asunción. Quanto asi era resa irreperibile. Rispetto a allora le cose sono cambiate soltanto in parte.Nel senso che. Quanto a. La loro definitiva liberazione dipenderebbe dalla fine della latitanza di Dalia López, il che non è esattamente rassicurante. Ma intanto,. Ma vediamo nel dettaglio.– La signora Dalia è stata lestissima a sparire. Mentre i fratelli Assis Moreira e l'agente Wilmondes Sousa Lira venivano fermati e poi arrestati,l'impresaria che ha organizzato le iniziative attraverso la Fundación Fraternidad Angelical si è resa irreperibile. NDurante queste settimane sono state avanzate ipotesi di una sua fuga in Brasile o in Uruguay, ma non vi è nulla che possa confermarlo.Con risultati nulli, sia perché il procuratore che ha istruito l'indagine (Marcelo Pecci) non sembra un tipo malleabile, sia perchéa.per l'impresaria lo stato di contumacia (rebeldía), ciò che ha aperto un altro balletto fra Dalia López e l'amministrazione giudiziaria paraguayana.s e invia certificati medici firmati da un'autorità della medicina paraguayana, l'endocrinologa Jazmin Vera de Ruffinelli. Da essi risulta cheCiò che in piena emergenza da Covid-19, sostiene la difesa dell'impresaria, aumenterebbe. A sua volta subentrato al team legale che in un primo tempo era stato incaricato dalla fuggiasca e dalla Fundación Fradernidad Angelical. A formarlo erano gli avvocati Hugo Volpe, William Armoa e Giullermo Yaluff. I tre hanno mollato quasi subito l'incarico accusando Dalia López di aver mentito con loro eQuanto all'avvocato Arias, deve fronteggiare per la sua cliente . Lo scorso 28 aprile Arias aveva promesso che miss Dalia si sarebbe presentata “entro la settimana”,. Nel momento in cui andiamo in rete, tardo pomeriggio di lunedì 4 maggio, dell'impresaria continua a non esservi traccia.– La persistente latitanza della signora López è fra i motivi della permanenza dei fratelli Assis Moreira in condizione di limitazione della libertà. Ha rimarcato il concetto lo stesso procuratore Pecci, affermando che dalla comparizione dell'impresaria potrebbe dipendere la liberazione dei fratelli Assis Moreira. Questi, dal canto loro,Occupano le camere 104 e 105, e sono anche i soli ospiti di una struttura disertata da clienti causa Covid-19.à, e stando a quanto riferisce il sito investigativo argentino Infobae i soldi sarebbero giunti da un conto bancario europeo dell'ex fuoriclasse.I due scalpiterebbero per tornare in Brasile, ma da qualche giorno a questa parte il loro desiderio di rimettere piede in patria potrebbe essersi attenuato. Le rivelazioni fatte in data 28 aprile dal Jornal de Brasilia mettono infatti in evidenzaNelle settimane seguite all'arresto dell'ex fuoriclasse in ParaguayI locali sono di proprietà di Ronaldinho e in essi agisce una società denominata WinPoker che attira più di un sospetto.Alla quale il candidato presidente della repubblica Jair Bolsonaro si opponeva fermamente, È una nuova ipotesi che si fa largo. Quanto basta per rendere sempre più complicata la posizione dell'ex Dinho.@pippoevai