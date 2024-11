Nuovo stadio Inter e Milan a San Siro, Scaroni: "Oggi la manifestazione d'interesse al Comune di Milano"

Quella di, la stessa dove sorge oggi il Meazza, è una possibilità sempre più concreta: il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva richiesto come snodo necessario unada parte dei due club all'acquisto della porzione di terreno designata, e così è stato.Il presidente rossonero Paolo, intercettato dall'Ansa all'uscita dell'assemblea della Federcalcio a Roma, ha confermato: "Abbiamo previsto per oggi l'invio della manifestazione di interesse al Comune di Milano. Un ulteriore passaggio, condotto insieme all'Inter, per poter approfondire l'ipotesi della realizzazione di un nuovo stadio a San Siro".

Questa manifestazione di interesse, in ogni caso, non è vincolante: il che significa che. Entro la fine della settimana dovrebbe arrivare dal Comune una perizia svolta dall'Agenzia delle Entrate sul reale valore dell'area da acquistare.