Koopmeiners è squallido, Lookman fa sorridere: o il calciomercato chiude prima, o si tiene sempre aperto

Redazione Calciomercato

Oppure punto “sì”, “sempre”, “no stop”. Fate voi.. Oppure (sperimentiamo?) meglio tenerlo sempre aperto. Basta che si modifichi questaIl calcio e gli sport hanno un’infinità di regole, alcune complicatissime, basti pensare a quelle che abbiamo scoperto alle recenti Olimpiadi. Ma un principio vale per tutti, sempre e comunque: si parte tutti uguali. Ecco l’anomalia del calciomercato aperto dopo il fischio d’inizio, e mai socchiuso considerando la finestra di gennaio.Semmai, sarebbe meglio sempre aperto, esasperando il modello degli sport professionistici americani., invece ricorderà a malapena i cognomi dei suoi nuovi compagni. Poi, siccome il calciomercato è vaccinato a certe situazioni, succederà anche che il senso del pudore che accomuna anche presidenti, procuratori e allenatori, Bellanova salterà la sua prima sfida da ex.

I principi dello sport vengono messi a durissima prova da questo calciomercato così pasticciato. E con operazioni finali che ne riassumono tutti i difetti:Fuffa e fumo negli occhi.. Perché quasi nulla è lineare. Poche le operazioni comprensibili.Il Milan fa un favore alla Juve dandoinsomma: perché? La risposta non arriva dalla Juve che cerca di rifilare Djalo alla Roma, con la stessa formula. Forse Kalulu e Djalo non hanno le stesse caratteristiche. Ma, non questo luna-park delle mediazioni - in cui la prima regola era, meno che mai con trasferimenti in prestito senza obbligo di riscatto. Bellanova ha giocato, Kalulu non era convocato, Djalo fuori rosa. Tre casi diversi. Cioè tre “casini”, per dimostrare che il calciomercato a campionato aperto offre opportunità di lavoro a tutti.

Poi ci sono i casi più grandi. Brutti.(anche per il medico “di fiducia” che glieli firma).Sono pessimi esempi i giocatori che prendono questa specie di ferie arretrate per preparare valigie e trasloco. Non sono migliori gli esempi dei giocatori messi fuori rosa. Tipo, per intendersi. Il contratto di lavoro è (dovrebbe essere) sacro nonché rispettato da entrambe le parti: non hanno ragione i giocatori che si autoescludono, né le società che escludono.. Dai, troviamo una soluzione condivisa con l’Europa.Per il bene del calcio e anche dei tifosi. Che pagano gli abbonamenti allo stadio o in tv convinti di tifare la Roma di Dybala, il Toro di Bellanova, la Fiorentina di Nico Gonzalez e… D’accordo, non esageriamo con il populismo: