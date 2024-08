Juve, doppia operazione in corso con il Genoa: Miretti va, arriva un talento per la Next Gen

Redazione Calciomercato

Sono giorni di trattative intense perche, in vista del rush finale del calciomercato, si tengono in perenne contatto per provare a imbastire una doppia operazione.I bianconeri hanno messo nel proprio mirino un giovane talento della Primvera genoana che vorrebbero integrare alla squadra Next Gen impegnata nel campionato di Serie C. Si tratta del trequartista greco, classe 2004,, da un paio d'anni domiciliato in Liguria e in estate aggregato alla prima squadra da Alberto Gilardino che dopo averlo portato con sé nel ritiro prestagionale in Trentino lo ha convocato anche per le prime due gare ufficiali della stagione rossoblù, contro la Reggiana in Coppa Italia e con l'Inter in campionato.

Di contro il Grifone starebbe per portare a Genovacentrocampista duttile e fantasioso che andrebbe a completare la batteria di giocatori nella linea mediana del club. In trattative da giorni, Genoa e Juventus avrebbero trovatodel 2003 piemontese. La fumata bianca per questa operazione, comunque indipendente e slegata da quella per Papadopoulos, potrebbe arrivare già nelle prossime ore.