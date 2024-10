. Il canadese classe 2000 è sulla cresta dell'onda, uno degli attaccanti più in forma e uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. Piace in Inghilterra e Germania, l'Arabia Saudita l'ha già tentato in passato, ma c'è anche l'Italia.Merito della sua situazione contrattuale, a meno di un anno dalla scadenza dell'accordo che lo lega al) e con un ingaggio relativamente basso per il valore del giocatore () il canadese nato a Brooklyn è un potenziale affare a parametro zero che fa gola alle big europee. E non mancano certo estimatori in Serie A, perché nelle ultime settimane David è stato accostato a 4 big del massimo campionato: l'sempre attenta a queste occasioni low cost, ma anche lae ilsenza dimenticare il. Ma a chi serve di più e chi ha più spazio per prenderlo?

- La doppia analisi non può che partire considerando le caratteristiche tecniche di David,. La stazza non è quella dell'ariete,, e questo lo porta ad essere un centravanti mobile che svaria su tutto il fronte d'attacco. Ma sempre capace di portare a casa la prima missione di ogni attaccante come si deve: il gol. Segnava con continuità ai tempi del Gent, il suo ruolino di marcia con il Lille dal suo arrivo in Francia nel 2020:. Buona anche la partenza nella stagione corrente,. Numeri importanti ai quali accompagna una buona propensione all'assist per i compagni.

- I numeri, ça va sans dire, sono quelli di un giocatore che farebbe comodo a qualsiasi squadra e qualsiasi allenatore e per duttilità si potrebbe sposare bene con ognuna delle squadre citate.L'ha già pescato dal mercato svincolati per l'attacco due anni fa con Thuram e la scorsa estate con Taremi e può cercare il tris il prossimo anno. Per i nerazzurri David rappresenta una duplice occasione: un'per Inzaghi che ben si sposerebbe sia con Thuram sia con Lautaro,qualora dovesse partire uno dei titolari, specie il francese che costituirebbe una plusvalenza piena in caso di cessione.

Lapotenzialmente può avere più urgenza di assicurarsi un attaccante affidabile per la prossima stagione. Perché il futuro diresta nell'aria, con il contratto in scadenza nel 2026, e perché alle spalle del serbo c'è il vuoto. Kean è stato ceduto e i continui problemi fisici dichiamano a una soluzione per l'immediato ma anche a lungo termine. E qui entrano in gioco le necessità di Thiago Motta,, motivo per cui anchepossono essere più appetibili rispetto a: un attaccante che segni sì ma sia di movimento e apra spazi per gli inserimenti.

La svolta tattica operata da Fonseca rilancia anche la candidatura del, ilporta a riflessioni sul pacchetto offensivo. Oggi Morata e Abraham costituiscono le prime scelte, ma la coppia si regge sulla disponibilità al sacrificio dei due - soprattutto dello spagnolo - e ai rossoneri farebbe comodo avere un'alternativa più efficace rispetto a Okafor (meglio da esterno) o Jovic., ruolo oggi occupato da Abraham: all'epoca alle sue spalle agiva uno tra Cabella e Yazici,e la sua permanenza potrebbe giocare un ruolo chiave.

La compatibilità tattica è un fattore da non sottovalutare anche parlando del. David è un vecchio pallino degli azzurri, spesso accarezzato e mai approfondito, ma. Convivere con il belga non è semplice per gli altri attaccanti, si veda la gestione di Simeone e Raspadori, e alle sue spalle nel 4-2-3-1 ora èil giocatore più adatto alle esigenze del tecnico.- Affrontato il tema tattico, c'è quello relativo alloper ingaggiare il canadese, che vuole migliorare nettamente l'ingaggio percepito attualmente al Lille e parte da una richiesta da circa

L', da questo punto di vista, ha una marcia in più. A fine annoe per i nerazzurri si libererebbe un discreto spazio a bilancio (), di conseguenza il margine per offrire a David un contratto allettante.La Juve, che valuta anche l'acquisto anticipato a gennaio ma senza follie per il conguaglio (non oltrecirca), ha forza ora per tentare l'affondo a prescindere dal futuro di Vlahovic, ma chiaramente con la permanenza del serbo sarebbe necessario trovare una soluzione in uscita per, il cui contratto scadrà solo nel

In casa, che come l'Inter oggi valuta l'operazione solo a parametro zero,, che può partire anche a gennaio. L'accordo con la Roma prevede un prestito secco, ma le parti potranno sedersi nuovamente al tavolo delle trattative per valutare un trasferimento a titolo definitivo e questo dipenderà dalle prestazioni dell'inglese. Con l'inizio dell'anno nuovo si traccerà un primo bilancio e si inizierà a delineare la linea da seguire per la prossima estate,(ingaggio più spesa per il cartellino, che i giallorossi valutavano intorno ai).

Spazi intasati al momento anche a, che ora si concentra sul rinnovo di Kvaratskhelia. De Laurentiis ha dimostrato in estate di non aver problemi a investire se ritenuto fondamentale e la società non esclude un grande colpo al termine della stagione, ma si devono cercare soluzioni in uscita anche per. E nel frattempo la concorrenza può muoversi anticipando le mosse dei partenopei.