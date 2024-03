Offerta dalla Russia per Pogba: 'Sì, lo abbiamo chiamato'

Paul Pogba ha annunciato che farà ricorso al Tas di Losanna dopo la squalifica di 4 anni per doping, ma c'è una pista che potrebbe riportare il centrocampista della Juventus subito in campo. L'indiscrezione clamorosa arriva dalla Russia, da dove il ds dei Brokye Boys Artjom Chatjaturjan ha svelato di aver fatto un'offerta al francese: "Può sembrare uno scherzo, ma lo abbiamo chiamato. Finora ha gentilmente rifiutato. È in un momento disperato e ha bisogno di tempo per accettare che uno dei migliori calciatori del mondo non potrà giocare così a lungo".



COS'E' LA MEDIA FOOTBALL LEAGUE - La squadra che ha provato a prendere Pogba gioca nella Media Football League, una lega creata due anni fa nella quale giocano squadre fatte da celebrità di qualsiasi campo: da attori a influencer. Nel frattempo Pogba si è detto più volte innocente dopo essere risultato positivo al controllo antidoping lo scorso agosto alla fine della partita della Juventus contro l'Udinese, per questo ha già anticipo la volontà di fare ricorso al Tas di Losanna per tornare a giocare il prima possibile.



IL CONTRATTO DI POGBA CON LA JUVE - Pogba ha ancora altri due anni di contratto con la Juventus: la scadenza prevista è fissata per il 30 giugno 2026, ma come stabilisce il regolamento federale per casi come questo l'ex giocatore del Manchester United sta prendendo lo stipendio minimo sindacale: la cifra si aggira intorno ai duemile euro netti al mese.