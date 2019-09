, quest'anno, fa parte della famiglia dell' OFFSide Fest , festival cinematografico in salsa calcistica in programma il 13 e il 14 settembre al. E, per accompagnarvi al meglio all'evento, giorno dopo giorno, vi racconteremo quelle che saranno le pellicole in concorso. Siamo partiti ieri, con l' Ultima Final , si prosegue oggi, respirando polvere e masticando calcio di provincia.c'è tanta passione, c'è unariconquistata l'anno scorso, c'è un. Undici stagione da lupo, una vita da leggenda:. Uomo dei record. ​Lo salvò dallacon un gol bellissimo, ai supplementari, nello spareggio dicontro lasfiorò lanegli anni '90, non riuscì a evitare la retrocessione in un match drammatico contro ilnel '97: salvi al 90esimo, retrocessi al 91esimo (con lo zampino di Allegri...). Tutto è raccontato alla perfezione in ", diretto da FrancescoLe parole dei figli, i ricordi degli ex compagni, l'emozione di chi lo ha tifato ogni giorno diventandogli poi amico: si, come faceva lui beffardo davanti a un fotografo, ci si commuove, come fa con occhi ancora sognanti chi ne racconta le gesta. "L'eroe di provincia" che ha fatto sognare una regione, il, quello che eraandato via troppo presto, a 52 anni. Un funerale da brividi, con i tifosi che cantano per il proprio beniamino, autore di ultimissimo gol sotto la curva, nello stadio che da lì in poi porterà il suo nome,. Tutto raccontato nei modi giusti, coi tempi giust. Come fare per vederlo? Acquista qui i biglietti per l'OFFSide Fest Italia (tre le modalità di acquisto) . Ah, un ultimo avviso a chi è interessato:fa piangere.. Sì, perché non si possono trattenere le lacrime quando Sergio, gigante buono, poeta giardiniere, ricorda il leggendario numero 9 del Cosenza:Brividi. E applausi.