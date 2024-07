AFP via Getty Images

Olanda-Turchia 2-1: Perde l'orientamento e lascia la porta sguarnita sul gol del vantaggio turco. Poi si fa perdonare con diverse belle parate.: Alla 58ª in nazionale, raggiunge Van Basten come apparizioni con l'Oranje. Come tutta l'Olanda è in ombra nella prima parte della sfida, poi è suo il cross al bacio che permette il sorpasso sulla Turchia.: Timido ma preciso fino al 70'. Poi si accende e da indisturbato mette in rete il gol del pareggio su cross di Depay. Concreto.: L'indiavolato Yilmaz lo mette a dura prova. Non al massimo e si fa anche ammonire.

: Soffre Muldur nel primo tempo, ad inizio ripresa si fa ammonire per fermare Guler. (dal 74': Entra quando la Turchia è all'arrembaggio e non si dimostra brillantissimo): Poco in luce in costruzione, perde un brutto pallone su Guler e si fa scappare Akaydin sul gol. Serata no. (dal 74': Come Van de Ven fa poco la differenza nel finale): L'ex Bologna parte bene con un buon monopolio sul fraseggio, ma soffre l'aggressività dei turchi e cala alla distanza, complice anche un fastidio al ginocchio.: Giovane e talentuoso, forse oggi più giovane che talentuoso. Nonostante la molta voglia di fare, manca nei momenti decisivi e si fa anche ammonire per un pestone su Muldur. (dall'87'

: Condivide le responsabilità con Reijnders in occasione del gol di Akaydin, davanti è poco incisivo. E infatti Koeman lo toglie all'intervallo (dal 46': Porta idee e sostanza, come sempre quando subentra. Cambia la partita.): Svaria su tutto il fronte d'attacco e non si arrende mai. Suo l'assist per la rete di De Vrij . (dall'82' Frimpong SV): Sognava il gol per andare in solitaria al comando della classifica marcatori e ci riesce quasi: completamente assente per 75 minuti, si veste da protagonista nel finale e propizia l'autogol di Muldur che decide l'incontro.

: L'inizio non è dei migliori, ma la scelta di mandare Weghorst dentro a inizio ripresa risulta vincente. La sua Olanda sembra avere poche idee, ma vola in semifinale.: Può poco sui gol, ma non ripete i miracoli visti con l'Austria.: L'ex Sassuolo è un treno sulla destra, con Ayhan ingabbia Gakpo per 75 minuti. Fatale però l'autogol che consegna la vittoria all'Olanda. (dall'82' Celik SV): Anche lui ex Sassuolo, non fa niente di particolarmente incisivo. Fa fatica quando entra Weghorst. (dall'89'

: Un paio di bei lanci per Muldur per inaugurare la partita sono l'antipasto di quello che succede dopo: incorna in rete il cross di Guler e riscatta l'autogol arrivato ai gironi contro il Portogallo. (dall'82': Spreca un'occasione d'oro su cross millimetrato di Calhanoglu nel primo tempo. Con l'ingresso di Weghorst va in sofferenza.: Per lui è un derby perché nato e cresciuto in Olanda, nazionale con cui ha giocato fino all'Under 21. E' la sua partita e si vede nell'atteggiamento e in alcune serpentine offensive. Meno brillante nel finale di partita.

: Fa il lavoro sporco, ma vede poco la palla. (Dal 77': La sua chioma bionda costringe Van Dijk e De Vrij agli straordinari. E' la scheggia impazzita che non lascia un attimo di respiro ai difensori olandesi.: Pronti via, prende subito un calcione da Xavi Simons, ma rimane calmo. Il capitano della Turchia non è protagonista, ma recupera palloni e detta i tempi. Prestazione "Zen".: Forse il meno in luce tra gli attaccanti turchi, lo juventino fa comunque il suo e intorno al 65' per poco non trova il gol con una sassata da fuori area. Poi però rimane immobile a guardare De Vrij sul gol del pareggio olandese. (dal 77'

: Partita sontuosa. Si abbassa per costruire alla Griezmann e recupera diversi palloni. Ma non solo: serve un assist al bacio per la testa di Akaydin e schianta sul palo una punizione calciata alla perfezione. Manca solo il gol, Arda Guler è oro puro.: Prova a vincerla affidandosi alla qualità dei suoi palleggiatori e per un soffio non ci riesce. Un risultato ben al di sopra delle aspettative della vigilia e anche un po' di orgoglio Italiano.