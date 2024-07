Martedì 30 luglio è il quarto giorno allecon gli orari.IL PROGRAMMA COMPLETO DI MARTEDI' 30 LUGLIO08:00 TRIATHLON – Uomini (gara rinviata per l'inquinamento delle acque del fiume Senna)08:30 BADMINTONDoppio femminile, gironi preliminariSingolare femminile, gironi preliminariSingolare maschile, gironi preliminariDoppio maschile, gironi preliminari09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (10 partite)09:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

09:00 TIRO A VOLOFossa olimpica – qualificazioni maschili – Giorno 2Fossa olimpica – qualificazioni femminili – Giorno 1Fossa olimpica – finale maschile09:30 TIRO A SEGNO – Pistola ad aria compressa 10 m – Finale a squadre miste09:30 CANOTTAGGIOSingolo – donne, quarti di finaleSingolo – uomini, quarti di finaleDoppio – donne, semifinaliDoppio – uomini, semifinaliQuattro senza – donne, ripescaggiQuattro senza – uomini, ripescaggi10:00 TENNISTAVOLO – Finale per l’oro e Finale per il bronzo Doppio misto, 2° turno Singolare maschile e femminile

10:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)10:00 JUDO-63 kg – donne, eliminatorie-81 kg – uomini, eliminatorie10:30 PALLANUOTO – Uomini, fase a gironi (6 partite)10:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)11:00 EQUITAZIONE – Grand Prix dressage a squadre ed individuale, 1a giornata11:00 PUGILATO54 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale57 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale51 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale80 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale11:00 VELAWindsurf maschile – Serie di apertura

Windsurf femminile – Serie di aperturaSkiff maschile – Serie di aperturaSkiff femminile – Serie di apertura11:00 NUOTO200m farfalla – batterie maschili100m stile libero – uomini, batterie1500m stile libero – donne, batterie100m stile libero – donne, batterie200 rana uomini, batterieStaffetta 4x200m stile libero – uomini, batterie12:00 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini e donne, eliminatorie (32mi e 16mi)12:00 SCHERMASpada a squadre – donne, tabellone dei 16Spada a squadre – donne, quarti di finaleSpada a squadre – donne, semifinali 5-8

Spada a squadre – donne, semifinaliSpada a squadre – donne, finali 5-6, 7-812:00 TENNIS – 3° turno Singolare femminile, Doppio maschile, 2° turno Singolare maschile, Doppio femminile, 1° turno Doppio misto13:25 BMX FREESTYLEPark – turno di qualificazione femminilePark – turno di qualificazione maschile14:00 BADMINTONDoppio femminile, gironi preliminariSingolare femminile, gironi preliminariSingolare maschile, gironi preliminariDoppio maschile, gironi preliminari14:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)14:30 RUGBY A 7 – Donne, semifinali e finali

15:00 CANOA SLALOMCanadese – batterie femminili – turni 1 e 2Kayak – batterie maschili – turni 1 e 215:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)15:30 PUGILATO54 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale57 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale51 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale80 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale16:00 JUDO-63 kg – donne, final block-81 kg – uomini, final block17:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)17:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)17:30 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)Uomini, fase a gironi (2 partite)17:45 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini e donne, eliminatorie (32mi e 16mi)18:15 GINNASTICA ARTISTICA – Competizione a squadre – donne, finale19:00 SURFUomini, quarti di finaleDonne, quarti di finaleUomini, semifinaliDonne, semifinaliUomini, finale per il bronzoDonne, finale per il bronzoUomini, finale per l’oroDonne, finale per l’oro19:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)19:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)19:30 BADMINTONDoppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, turni preliminariSingolare maschile, gironi preliminariDoppio maschile, gironi preliminari19:30 SCHERMASpada a squadre – donne, finale per il bronzoSpada a squadre – donne, finale per l’oro20:00 PUGILATO54 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale57 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale51 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale80 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale20:30 NUOTO100m stile libero – uomini, semifinali200m farfalla – uomini, semifinali100 dorso donne, finale800m stile libero – uomini, finale

100m stile libero – donne, semifinali200 rana – uomini, semifinaliStaffetta 4×200 stile libero – finale maschile21:00 BASKET 3X3Donne, fase a gironi (2 partite)Uomini, fase a gironi (2 partite)21:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite).