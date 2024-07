AFP via Getty Images

Olimpiadi Parigi 2024: impresa Ceccon, oro nei 100 dorso

Redazione CM

13 minuti fa



Un altro oro per il nuoto italiano alle Olimpiadi di Parigi 2024: arriva grazie all'impresa di Thomas Ceccon.



Il 23enne di Thiene è il nuovo campione olimpico nel 100 metri dorso. Ceccon si prende il gradino più alto del podio a La Défense Arena chiudendo in 52"00, davanti al cinese Xu Jiayu mentre il bronzo va all'americano Ryan Murphy.



Secondo oro e settima medaglia per l'Italia in questi Giochi Olimpici.