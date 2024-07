IL PROGRAMMA COMPLETO DI MERCOLEDI' 31 LUGLIO

Mercoledì 31 luglio è il quinto giorno allecon gli orari.Ore 08:00 – TRIATHLON individuali Donne - BETTO, SEREGNI, STEINHAUSEROre 08:30 – BADMINTON singolare femminile, gironiOre 09:00 – BEACH VOLLEY maschile Repubblica Ceca (Perusic-Schweiner) - Austria (Horl-Horst), gironiOre 09:00 – PALLAMANO maschile Norvegia-Ungheria, gironiOre 09:00 – PALLAVOLO maschile Polonia-Brasile, gironiOre 09:00 – TIRO SPORTIVO qualificazione Carabina 50m 3 pos. (U) - BONAZZI, SOLLAZZO

Ore 09:00 – TIRO SPORTIVO qualificazione Trap Donne - Giorno 2 - ROSSI, STANCOOre 09:20 – BADMINTON singolare maschile e femminile, gironiOre 09:30 – CANOTTAGGIO PL Finale C Due di Coppia UominiOre 09:42 – CANOTTAGGIO PL Finale C Due di Coppia DonneOre 09:54 – CANOTTAGGIO semifinale C/D 1 Singolo UominiOre 10:00 – BEACH VOLLEY femminile Svizzera (Huberli-Brunner) - Germania (Ludwig-Lippmann), gironiOre 10:00 – EQUITAZIONE grand Prix Dressage Squadre - Giorno 2Ore 10:00 – EQUITAZIONE grand Prix Dressage Individuale Giorno 2Ore 10:00 – HOCKEY femminile Argentina-Spagna, gironi

Ore 10:00 – JUDO -70 kg Donne - Sedicesimi di finale - POLLING-PinaOre 10:00 – JUDO -90 kg Uomini - Sedicesimi di finale - PARLATI-JayneOre 10:00 – TENNISTAVOLO sedicesimi Singolari Uomini e DonneOre 10:04 – CANOTTAGGIO semifinale C/D 2 Singolo UominiOre 10:10 – BADMINTON singolare e doppio maschileOre 10:14 – CANOTTAGGIO semifinale C/D 1 Singolo DonneOre 10:24 – CANOTTAGGIO semifinale C/D 2 Singolo DonneOre 10:28 – JUDO -70 kg Donne - Sedicesimi di finaleOre 10:28 – JUDO -90 kg Uomini - Sedicesimi di finaleOre 10:30 – HOCKEY femminile Sud Africa-Gran Bretagna, gironi

Ore 10:34 – CANOTTAGGIO semifinale A/B 1 Coppia UominiOre 10:44 – CANOTTAGGIO semifinale A/B 2 Coppia Uomini - ITALIAOre 10:45 - TRIATHLON individuale Uomini - CROCIANI, POZZATTIOre 10:54 – CANOTTAGGIO semifinale A/B 1 Coppia DonnaOre 11:00 – BADMINTON singolare maschile - Cina (Shi) - ITALIA (TOTI), gironiOre 11:00 – BASKET femminile Porto Rico-Spagna, gironiOre 11:00 – BEACH VOLLEY femminile Germania (Muller-Tillmann) - Repubblica Ceca (Hermannova-Stochlova), gironiOre 11:00 – NUOTO 200m Rana Donne – Batterie - FANGIO (batteria 3)

Ore 11:00 – PALLAMANO maschile Croazia-Germania, gironiOre 11:00 – PUGILATO 57kg Uomini - Prelim. – OttaviOre 11:00 – TUFFI finale Piattaforma 10m Sincronizzato DOre 11:04 – CANOTTAGGIO semifinale A/B 2 Coppia DonnaOre 11:14 – CANOTTAGGIO PL Semifinale A/B 1 Due di Coppia UominiOre 11:24 – CANOTTAGGIO PL Semifinale A/B 2 Due di Coppia Uomini - ITALIAOre 11:21 – NUOTO 200m Dorso Uomini – Batterie - CECCON (batteria 2), RESTIVO (batteria 3)Ore 11:32 – PUGILATO 71kg Uomini - Prelim. - OttaviOre 11:34 – CANOTTAGGIO PL Semifinale A/B 1 Due di Coppia Donne

Ore 11:44 – CANOTTAGGIO PL Semifinale A/B 2 Due di Coppia DonneOre 11:46 – NUOTO 200m Farfalla Donne – BatterieOre 12:00 – BEACH VOLLEY femminile Lettonia (Tina-Anastasija) - Paraguay (Poletti-Michelle), gironiOre 12:00 – TENNIS SU Terzo Turno/SD Quarti di finale - MUSETTIOre 12:00 – TENNIS SU Terzo Turno/SD QF/DU SF/DD QF/DM QFOre 12:00 – TENNIS SU Terzo Turno/DU SF/DD QF/DM QFOre 12:00 – TENNIS SU Terzo Turno/DD Quarti/DM Quarti - ERRANI/VAVASSORIOre 12:00 – TIRO CON L’ARCO 32esimi Indiv. Uomini Turno EliminatorioOre 12:02 – CANOTTAGGIO finale B Quattro di Coppia Uomini

Ore 12:04 – PUGILATO 75kg Donne - Prelim. - OttaviOre 12:14 – CANOTTAGGIO finale B Quattro di Coppia DonneOre 12:15 – VELA skiff Donne, gare 10-12 - GERMANI, BERTUZZIOre 12:20 – JUDO -70 kg Donne - Ottavi di finaleOre 12:20 – JUDO -90 kg Uomini - Ottavi di finaleOre 12:26 – CANOTTAGGIO finale A Quattro di Coppia Uomini - ITALIAOre 12:26 – TIRO CON L’ARCO 32esimi Turno Eliminatorio Indiv. DonneOre 12:38 – CANOTTAGGIO finale A Quattro di Coppia DonneOre 12:45 – HOCKEY femminile Francia-Germania, gironiOre 12:52 – TIRO CON L’ARCO 16esimi Indiv. Uomini Turno Eliminatorio

Ore 13:00 – PALLAVOLO maschile Giappone-Argentina, gironiOre 13:05 – TIRO CON L’ARCO 16esimi Turno Eliminatorio Indiv. DonneOre 13:08 – PUGILATO 60kg Donne - Quarto di finaleOre 13:10 – CICLISMO BMX FREESTYLE finale Park DonneOre 13:15 – HOCKEY femminile Australia-Stati Uniti, gironiOre 13:16 – JUDO -70 kg Donne - Quarti di finaleOre 13:16 – JUDO -90 kg Uomini - Quarti di finaleOre 13:30 – BASKET femminile Cina-Serbia, gironiOre 13:30 – SCHERMA quarti di finale Sciabola Squadre Uomini - ITALIA-UngheriaOre 13:31 – TIRO CON L’ARCO 32esimi Indiv. Uomini Turno Eliminatorio - Islam-NESPOLI

Ore 13:44 – TIRO CON L’ARCO 32esimi Turno Eliminatorio Indiv. Donne - REBAGLIATI-Mohamad ZairiOre 14:00 – BADMINTON singolare maschile e femminile e doppio maschile, gironiOre 14:00 – PALLAMANO maschile Spagna-Giappone, gironiOre 14:00 – PALLANUOTO femminile Paesi Bassi-Australia, gironiOre 14:03 – VELA windsurf Uomini, gara 11-15 - RENNAOre 14:44 – CICLISMO BMX FREESTYLE finale Park UominiOre 14:49 – TIRO CON L’ARCO 32esimi Indiv. Uomini Turno Eliminatorio - PAOLI-DorjiOre 14:50 – BADMINTON singolare maschile e femminile, gironi

Ore 14:50 – VELA skiff Uomini, gara 10-12Ore 15:00 – BEACH VOLLEY femminile USA (Hughes-Cheng) - Francia (Vieira-Chamereau), gironiOre 15:00 – SCHERMA sciabola Squadre Uomini - Classifica 5-8Ore 15:00 – TENNISTAVOLO ottavi Singolari Uomini e DonneOre 15:30 – CANOA SLALOM semifinale Canoa Singolo DonneOre 15:30 – PUGILATO 57kg Uomini - Prelim. – OttaviOre 15:30 – TIRO SPORTIVO finale Trap DonneOre 15:35 – PALLANUOTO femminile Canada-Cina, gironiOre 15:40 – BADMINTON singolare maschile e femminile, gironiOre 15:50 – SCHERMA semifinale 2 Sciabola Squadre Uomini

Ore 15:50 – SCHERMA semifinale 1 Sciabola Squadre UominiOre 16:00 – BEACH VOLLEY maschile Paesi Bassi (Van de Velde-Immers) - Cile (M. Grimalt-E. Grimalt), gironiOre 16:00 – JUDO -70 kg Donne – RipescaggioOre 16:00 – PALLAMANO maschile Slovenia-Svezia, gironiOre 16:17 – JUDO -70 kg Donne – SemifinaliOre 16:18 – PUGILATO 71kg Uomini - Prelim. – OttaviOre 16:30 – BADMINTON singolare maschile, gironiOre 16:34 – JUDO -90 kg Uomini – RipescaggioOre 16:40 – SCHERMA sciabola Squadre Uomini - Piazzamento 7-8Ore 16:40 – SCHERMA sciabola Squadre Uomini - Piazzamento 5-6

Ore 16:48 – VELA windsurf Donne, gara 11-15 - MAGGETTIOre 16:51 – JUDO -90 kg Uomini – SemifinaliOre 17:00 – BEACH VOLLEY femminile Francia (Placette-Richard) - Spagna (Alvarez-Moreno), gironiOre 17:00 – CALCIO femminile Giappone-Nigeria, gironiOre 17:00 – CALCIO femminile Brasile-Spagna, gironiOre 17:00 – HOCKEY femminile Belgio-Giappone, gironiOre 17:00 – PALLAVOLO femminile Stati Uniti-Serbia, gironiOre 17:06 – PUGILATO 75kg Donne - Prelim. - OttaviOre 17:15 – BASKET maschile Porto Rico-Serbia, gironiOre 17:18 – JUDO -70 kg Donne - Incontro A per il bronzo

Ore 17:25 – CANOA SLALOM finale Canoa Singolo DonneOre 17:28 – JUDO -70 kg Donne - Incontro B per il bronzoOre 17:30 – BASKET 3x3 femminile Australia-Germania, gironiOre 17:30 – GINNASTICA ARTISTICA finale All-Around Uomini - ABBADINI, MACCHIATI,Ore 17:30 – HOCKEY maschile Germania-Paesi Bassi, gironiOre 17:38 – JUDO -70 kg Donne – FinaleOre 17:38 – PUGILATO 60kg Donne - Quarto di finaleOre 17:45 – TIRO CON L’ARCO 32esimi Indiv. Uomini Turno EliminatorioOre 17:49 – JUDO -90 kg Uomini - Incontro A per il bronzoOre 17:59 – JUDO -90 kg Uomini - Incontro B per il bronzo

Ore 18:00 – BASKET 3x3 femminile Canada-Cina, gironiOre 18:09 – JUDO -90 kg Uomini – FinaleOre 18:11 – TIRO CON L’ARCO 32esimi Turno Eliminatorio Indiv. DonneOre 18:30 – PALLANUOTO femminile ITALIA-STATI UNITI, gironiOre 18:35 – BASKET 3x3 maschile Lettonia-Paesi Bassi, gironiOre 18:37 – TIRO CON L’ARCO 16esimi Indiv. Uomini Turno EliminatorioOre 18:50 – TIRO CON L’ARCO 16esimi Turno Eliminatorio Indiv. DonneOre 19:00 – CALCIO femminile Zambia-Germania, gironiOre 19:00 – CALCIO femminile Australia-Stati Uniti, gironi

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile Francia-Egitto, gironiOre 19:00 – TENNIS SU Terzo Turno/SD Quarti di finaleOre 19:03 – TIRO CON L’ARCO 32esimi Indiv. Uomini Turno Eliminatorio - Ravnikar-MUSOLESIOre 19:05 – BASKET 3x3 maschile Serbia-Cina, gironiOre 19:30 – BADMINTON singolare femminile e maschile, gironiOre 19:30 – SCHERMA sfida per il bronzo Sciabola Squadre UominiOre 19:45 – HOCKEY maschile Spagna-Sud Africa, gironiOre 20:00 – BEACH VOLLEY maschile Brasile (Evandro-Arthur) - Canada (Schachter-Dearing), gironiOre 20:00 – PUGILATO 57kg Uomini - Prelim. – Ottavi

Ore 20:00 – TENNISTAVOLO ottavi Singolari Uomini e DonneOre 20:05 – PALLANUOTO femminile Spagna-Grecia, gironiOre 20:15 – HOCKEY femminile Paesi Bassi-Cina, gironiOre 20:20 – BADMINTON singolare maschile, gironiOre 20:20 – BADMINTON quarto Doppio mistoOre 20:30 – NUOTO finale 100m Stile Libero DonneOre 20:30 – SCHERMA sfida per l'oro Sciabola Squadre UominiOre 20:36 – NUOTO finale 200m Farfalla Uomini - RAZZETTIOre 20:43 – NUOTO semifinali 200m Farfalla DonneOre 20:48 – PUGILATO 71kg Uomini - Prelim. - OttaviOre 21:00 – BASKET maschile Stati Uniti-Sud Sudan, gironi

Ore 21:00 – BASKET 3x3 femminile Spagna-Francia, gironiOre 21:00 – BEACH VOLLEY femminile Canada (Melissa-Brandie) - Svizzera (Esmee-Zoe), gironiOre 21:00 – CALCIO femminile Nuova Zelanda-Francia, gironiOre 21:00 – CALCIO femminile Colombia-Canada, gironiOre 21:00 – PALLAMANO maschile Danimarca-Argentina, gironiOre 21:00 – PALLAVOLO femminile Polonia-Kenya, gironiOre 21:04 – NUOTO finale 1500m Stile Libero Donne - QUADARELLAOre 21:10 – BADMINTON quarto Doppio mistoOre 21:10 – BADMINTON quarto Doppio mistoOre 21:30 – BADMINTON quarto Doppio misto

Ore 21:30 – BASKET 3x3 femminile Stati Uniti-Azerbaigian, gironiOre 21:37 – NUOTO semifinali 200m Dorso UominiOre 21:36 – PUGILATO 75kg Donne - Prelim. - OttaviOre 21:51 – NUOTO semifinali 200m Rana DonneOre 22:00 – BEACH VOLLEY maschile Norvegia (Mol-Sorum) - ITALIA (RANGHIERI-CARAMBULA), gironiOre 22:05 – BASKET 3x3 maschile Lituania-Francia, gironiOre 22:08 – NUOTO finale 200m Rana UominiOre 22:08 – PUGILATO 60kg Donne - Quarto di finaleOre 22:15 – NUOTO finale 100m Stile Libero UominiOre 22:35 – BASKET 3x3 maschile Stati Uniti-Polonia, gironi