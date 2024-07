Dopo le prime gioie azzurre con l'argento dinella crono individuale maschile e il doppio bronzo dinella sciabola e della staffetta 4x100 sl maschile, è già tempo di pensare alla seconda giornata di queste Olimpiadi parigine.IL PROGRAMMA COMPLETO DI DOMENICA 28 LUGLIO08:30 - Badminton: singolare maschile (girone D)08:30 - Badminton: doppio femminile (girone A)08:30 - Badminton: doppio misto (girone D)09:00 - Beach Volley: Gottardi/Menegatti (ITA) - Liliana/Paula (ESP) (girone A femminile)09:00 - Canottaggio: singolo femminile (ripescaggi)

09:00 - Pallamano: Brasile-Ungheria (girone B femminile)09:00 - Pallavolo: Italia-Rep. Dominicana (girone C femminile)09:15 - Tiro a segno: carabina 10 m femminile (qualificazioni)09:20 - Badminton: singolare femminile (girone E)09:20 - Badminton: singolare femminile (girone M)09:20 - Badminton: doppio maschile (girone A)09:30 - Ginnastica Artistica: concorso femminile (qualificazioni suddivisione 1)09:30 - Scherma: fioretto individuale femminile (trentaduesimi)09:30 - Tiro con l'arco: evento a squadre femminile (ottavi)09:30 - Tiro a segno: finale pistola 10 m maschile

09:36 - Canottaggio: singolo maschile (ripescaggi)10:00 - Beach Volley: Van de Velde/Immers (NED) - Ranghieri/Carambula (ITA) (girone B maschile)10:00 - Hockey: Belgio-Cina (girone A femminile)10:00 - Judo: -66 kg maschili (turni preliminari)10:00 - Judo: -52 kg femminili (turni preliminari)10:00 - Scherma: spada individuale maschile (trentaduesimi)10:00 - Tennistavolo: singolare maschile (trentaduesimi)10:00 - Tennistavolo: singolare femminile (trentaduesimi)10:10 - Badminton: singolare maschile (girone G)10:10 - Canottaggio: due di coppia femminile (ripescaggi)

10:20 - Canottaggio: due di coppia maschile (ripescaggi)10:25 - Scherma: fioretto individuale femminile (sedicesimi)10:30 - Canottaggio: due senza femminile (batterie)10:30 - Equitazione: concorso completo individuale cross country10:30 - Equitazione: concorco completo a squadre cross country10:30 - Hockey: Germania-Giappone (girone A femminile)10:30 - Pallanuoto: Australia-Spagna (girone B maschile)11:00 - Badminton: singolare maschile (girone N)11:00 - Badminton: singolare femminile (girone J)11:00 - Beach Volley: Carol/Barbara (BRA) - Akiko/Ishii (JPN) (girone E femminile)

11:00 - Canottaggio: due senza maschile (batterie)11:00 - Nuoto:200 stile libero maschili (batterie)400 misti maschili (batterie)100 rana femminili (batterie)100 dorso maschili (batterie)200 stile libero femminili (batterie)11:00 - Pallacanestro: Sud Sudan-Porto Rico (girone C maschile)11:00 - Pallamano: Corea del Sud-Slovenia (girone A femminile)11:00 - Pugilato: 51 kg maschili (sedicesimi, un incontro)11:15 - Tiro a segno: carabina 10 m maschile (qualificazioni)11:16 - Pugilato: 57 kg maschili (sedicesimi)11:30 - Canottaggio: due di coppia pesi leggeri femminile (batterie)

11:32 - Pugilato: 71 kg maschili (sedicesimi, quattro incontri)11:40 - Ginnastica Artistica: concorso femminile (qualificazioni suddivisione 2)11:48 - Pugilato: 92 kg maschili (ottavi, due incontri)12:00 - Beach Volley: Muller/Tillmann (GER) - Vieira/Chamereau (FRA) (girone C femminile)12:00 - Canottaggio: due di coppia pesi leggeri maschile (batterie)12:00 - Skateboard: street femminile (preliminari)12:00 - Tennis: tutti gli incontri dalle ore 12:0012:00 - Tiro a segno: finale pistola 10 m femminile12:04 - Pugilato: 92 kg maschili (ottavi)12:05 - Pallanuoto: Serbia-Giappone (girone B maschile)

12:13 - Vela: iQFOiL femminile (gara 1, 2, 3, 4)12:20 - Pugilato: 50 kg femminili (sedicesimi, due incontri)12:25 - Scherma: spada individuale maschile (sedicesimi)12:30 - Canottaggio: quattro senza femminile (batterie)12:45 - Hockey: Australia-Sudafrica (girone B femminile)12:50 - Canottaggio: quattro senza maschile (batterie)12:52 - Pugilato: 66 kg femminili (sedicesimi, un incontro)13:00 - Pallavolo: Polonia-Giappone (girone B femminile)13:15 - Hockey: Gran Bretagna-Spagna (girone B femminile)13:30 - Pallacanestro: Spagna-Cina (girone A femminile)

13:43 - Vela: iQFOiL maschile (gara 1, 2, 3, 4)14:00 - Badminton: singolare maschile (girone H)14:00 - Badminton: doppio maschile (girone B)14:00 - Badminton: doppio misto (girone A)14:00 - Pallamano: Svezia-Germania (girone A femminile)14:05 - Scherma: fioretto individuale femminile (ottavi)14:10 - Mountain Bike: prova femminile14:15 - Tiro con l'arco: evento a squadre femminile (quarti)14:50 - Badminton: singolare femminile (girone P)14:50 - Badminton: singolare femminile (girone G)14:50 - Ginnastica Artistica: concorso femminile (qualificazioni suddivisione 3)

15:00 - Beach Volley: Stam/Schoon (NED) - Paulikiene/Raupelyte (LTU) (girone E femminile)15:00 - Pallanuoto: Italia-Stati Uniti (girone A maschile)15:05 - Scherma: spada individuale maschile (ottavi)15:30 - Canoa Slalom: K1 femminile (semifinale)15:30 - Pugilato: 57 kg maschili (sedicesimi, un incontro)15:30 - Rugby a 7: Irlanda-Gran Bretagna (girone B femminile)15:35 - Vela: 49er FX femminile (gara 1, 2, 3)15:40 - Badminton: singolare femminile (girone A)15:40 - Badminton: doppio femminile (girone B)15:40 - Badminton: singolare maschile (girone J)

15:45 - Vela: 49er maschile (gara 1, 2, 3)15:46 - Pugilato: 71 kg maschili (sedicesimi)15:47 - Tiro con l'arco: evento a squadre femminile (semifinali)15:55 - Scherma: fioretto individuale femminile (quarti)16:00 - Beach Volley: Ana Patricia/Duda (BRA) - Marwa/Elghobashy (EGY) (girone A femminile)16:00 - Judo: finale -66 kg maschili16:00 - Judo: finale -52 kg femminili16:00 - Pallamano: Danimarca-Norvegia (girone A femminile)16:00 - Rugby a 7: Australia-Sudafrica (girone B femminile)16:00 - Tennistavolo: doppio misto (quarti)16:02 - Pugilato: 92 kg maschili (ottavi, tre incontri)

16:25 - Scherma: spada individuale maschile (quarti)16:30 - Badminton: singolare maschile (girone K)16:30 - Badminton: singolare maschile (girone I)16:30 - Rugby a 7: Stati Uniti-Giappone (girone C femminile)16:35 - Pallanuoto: Croazia-Montenegro (girone A maschile)16:48 - Tiro con l'arco: finale 3°/4° posto evento a squadre femminile16:50 - Pugilato: 50 kg femminili (sedicesimi, tre incontri)17:00 - Beach Volley: Perusic/Schweiner (CZE) - Schachter/Dearing (CAN) (girone E maschile)17:00 - Calcio: Nuova Zelanda-Colombia (girone A femminile)

17:00 - Calcio: Brasile-Giappone (girone C femminile)17:00 - Hockey: Germania-Spagna (girone A maschile)17:00 - Pallavolo: Francia-Serbia (girone A maschile)17:00 - Rugby a 7: Francia-Brasile (girone C femminile)17:00 - Skateboard: finale street femminile17:11 - Tiro con l'arco: finale 1°/2° posto evento a squadre femminile17:15 - Pallacanestro: Serbia-Stati Uniti (girone C maschile)17:22 - Pugilato: 66 kg femminili (sedicesimi, un incontro)17:30 - Hockey: Belgio-Nuova Zelanda (girone B maschile)17:30 - Rugby a 7: Figi-Canada (girone A femminile)

17:45 - Canoa Slalom: finale K1 femminile18:00 - Ginnastica Artistica: concorso femminile (qualificazioni suddivisione 4)18:00 - Rugby a 7: Nuova Zelanda-Cina (girone A femminile)19:00 - Calcio: Australia-Zambia (girone B femminile)19:00 - Calcio: Spagna-Nigeria (girone C femminile)19:00 - Pallamano: Angola-Spagna (girone B femminile)19:00 - Rugby a 7: Irlanda-Sudafrica (girone B femminile)19:00 - Scherma: fioretto individuale femminile (semifinali)19:00 - Surf: evento femminile (batterie turno 2)19:00 - Tennis: sessione serale sul centrale19:30 - Badminton: singolare maschile (girone E)

19:30 - Badminton: singolare femminile (girone L)19:30 - Badminton: doppio misto (girone B)19:30 - Pallanuoto: Francia-Ungheria (girone B maschile)19:30 - Rugby a 7: Australia-Gran Bretagna (girone B femminile)19:45 - Hockey: Paesi Bassi-Francia (girone A maschile)20:00 - Beach Volley: Evandro/Arthur (BRA) - Horl/Horst (AUT) (girone E maschile)20:00 - Pugilato: 71 kg maschili (sedicesimi)20:00 - Rugby a 7: Stati Uniti-Brasile (girone C femminile)20:00 - Scherma: spada individuale maschile (semifinali)20:00 - Tennistavolo: singolare maschile (trentaduesimi)

20:00 - Tennistavolo: singolare femminile (trentaduesimi)20:15 - Hockey: Sudafrica-Gran Bretagna (girone A maschile)20:16 - Pugilato: 92 kg maschili (ottavi, tre incontri)20:20 - Badminton: singolare maschile (girone M)20:20 - Badminton: doppio maschile (girone D)20:30 - Nuoto: finale 400 misti maschili20:30 - Rugby a 7: Francia-Giappone (girone C femminile)20:40 - Nuoto: finale 100 farfalla femminili20:46 - Nuoto: 200 stile libero maschili (semifinali)20:50 - Scherma: finale 3°/4° posto fioretto individuale femminile21:00 - Beach Volley: Mol/Sorum (NOR) - Grimalt M./Grimalt E. (CHI) (girone B maschile)

21:00 - Calcio: Francia-Canada (girone A femminile)21:00 - Calcio: Stati Uniti-Germania (girone B femminile)21:00 - Pallacanestro: Serbia-Porto Rico (girone A femminile)21:00 - Pallamano: Francia-Paesi Bassi (girone B femminile)21:00 - Pallavolo: Slovenia-Canada (girone A maschile)21:00 - Rugby a 7: Figi-Cina (girone A femminile)21:04 - Pugilato: 50 kg femminili (sedicesimi, due incontri)21:10 - Badminton: doppio misto (girone C)21:10 - Ginnastica Artistica: concorso femminile (qualificazioni suddivisione 5)21:10 - Nuoto: 100 rana femminili (semifinali)

21:20 - Scherma: finale 3°/4° posto spada individuale maschile21:30 - Rugby a 7: Nuova Zelanda-Canada (girone A femminile)21:32 - Nuoto: 100 dorso maschili (semifinali)21:36 - Pugilato: 66 kg femminili (sedicesimi, due incontri)21:44 - Nuoto: finale 100 rana maschili21:45 - Scherma: finale 1°/2° posto fioretto individuale femminile21:50 - Nuoto: 200 stile libero femminili (semifinali)22:00 - Beach Volley: Hughes/Cheng (USA) - Hermannova/Stochlova (CZE) (girone C femminile)22:15 - Scherma: finale 1°/2° posto spada individuale maschile

23:48 - Surf: evento maschile (batterie turno 2)