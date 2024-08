Olimpiadi 6 agosto: tutte le gare di oggi e gli orari. Quarti di finale per Setterosa e Italvolley femminile

Martedì 6 agosto è l'undicesimo giorno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ecco tutte le gare di oggi con gli orari.IL PROGRAMMA COMPLETO DI MARTEDI' 6 AGOSTO09.00 VOLLEY – quarti di finale femminili (Cina-Turchia)09:30 PALLAMANO – Donne, quarti di finale (Danimarca-Olanda)09:30 CANOA VELOCITA’K1 1000m – uomini, batterieK1 500m – donne, batterieC2 500m – uomini, batterieC2 500m – donne, batterieK4 500m – uomini, batterieK4 500m – donne, batterieK1 1000m – uomini, quarti di finaleK1 500m – donne, quarti di finale

C2 500m – uomini, quarti di finaleC2 500m – donne, quarti di finale10:00 TENNISTAVOLO – Ottavi e quarti di finale a squadre maschili e femminili10:00 ARRAMPICATA SPORTIVABoulder – donne, semifinaleSpeed – uomini, qualificazioni10:00 ATLETICA3000m siepi – donne, 1° round400m – donne, R110m ostacoli – uomini, R400 m ostacoli – uomini, R200m – uomini, RSalto in lungo – donne, qualificazioniLancio del giavellotto – qualificazioni maschili10:00 TUFFI – Trampolino 3 m – uomini, eliminatorie11:00 LOTTAGreco-romana, 60 kg – ripescaggi

Greco-romana, 130 kg – ripescaggiFemminile, 68 kg – ripescaggiGreco-romana, 77 kg – ottavi e quarti di finaleGreco-romana, 97 kg – ottavi e quarti di finaleFemminile, 50 kg – ottavi e quarti di finale11:00 BASKET (fase finale) – Quarti di finale maschili (Germania-Grecia)11:00 VELADinghy maschile – Medal RaceDinghy femminile – Medal RaceDinghy misto – Serie di aperturaMultihull misto – Serie di aperturaKite maschile – Serie di aperturaKite femminile – Serie di apertura12:30 SKATEBOARD – Park femminile, eliminatorie

13.00 VOLLEY – quarti di finale femminili (Brasile-Repubblica Dominicana)13:30 PALLAMANO – Donne, quarti di finale (Francia-Germania)14:00 PALLANUOTO – Donne, quarti di finale (Canada-Spagna)14:00 EQUITAZIONE – Salto a squadre, finale (in discussione con la FEI)14:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, semifinali (Germania-India)14:30 BASKET (fase finale) – Quarti di finale maschili (Serbia-Australia)15:00 TUFFI – Piattaforma 10m – donne, finale15:35 PALLANUOTO – Donne, quarti di finale (Olanda-Italia)17.00 VOLLEY – quarti di finale femminili (Stati Uniti-Polonia)

17:00 BEACH VOLLEY – quarti maschili e femminili (4 partite)17:30 SKATEBOARD – Park femminile, finale17:30 CICLISMO SU PISTAInseguimento a squadre – qualificazioni femminiliVelocità a squadre – uomini, 1° turnoInseguimento a squadre – uomini, 1° turnoVelocità a squadre – finali maschili17:30 PALLAMANO – Donne, quarti di finale (Ungheria-Svezia)18:00 BASKET (fase finale) – Quarti di finale maschili (Francia-Canada)18:00 CALCIO – Donne, semifinali (Stati Uniti-Germania)18:15 LOTTAGreco-romana, 77 kg – semifinali

Greco-romana, 97 kg – semifinaliFemminile, 50 kg – semifinaliGreco-romana, 60 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzoGreco-romana, 130 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzoFemminile, 68 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo19:00 ATLETICA400 m ostacoli – donne, semifinali400m – uomini, semifinali200m – donne, finale5000m – donne, finaleLancio del martello – Finale femminile1500m – uomini, finaleSalto in lungo – finale maschile19:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, semifinali (Olanda-Spagna)

19:00 PALLANUOTO – Donne, quarti di finale (Australia-Grecia)19:30 NUOTO ARTISTICO – Duo, programma tecnico20:35 PALLANUOTO – Donne, quarti di finale (Ungheria-Stati Uniti)21.00 VOLLEY – quarti di finale femminili (Italia-Serbia)21:00 CALCIO – Donne, semifinali (Brasile-Spagna)21:30 PALLAMANO – Donne, quarti di finale (Norvegia-Brasile)21:30 BASKET (fase finale) – Quarti di finale maschili (Brasile-Stati Uniti)21:30 PUGILATO54kg – donne, semifinali60kg – donne, finale66kg – donne, semifinali71kg – uomini, semifinali