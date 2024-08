Venerdì 9 agosto è il quattordicesimo edi oggi con gli orari.IL PROGRAMMA COMPLETO DI VENERDI' 9 AGOSTOVenerdì 9 agosto07:30 NUOTO DI FONDO – 10km – uomini09:00 GOLF – Donne 3° giro09:00 TAEKWONDO – -67kg – donne/-80kg – uomini, incontri di qualificazione10:00 TENNISTAVOLO – Finale per il bronzo a squadre maschili (Francia-Giappone)10:00 ATLETICAStaffetta 4 x 400 m donne, 1° turnoStaffetta 4 x 400 m – uomini, 1° turno100 m ostacoli – donne, semifinali

800m – uomini, semifinaliEptathlon – salto in lungo, donneEptathlon – lancio del giavellotto, donne10:00 TUFFI – Piattaforma 10m – uomini, eliminatorie10:00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale a squadre, qualificazioni10:15 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder & Lead – uomini, finale*10:30 CANOA VELOCITA’C1 200m – donne, semifinaliK2 500m – donne, semifinaliK2 500m – uomini, semifinaliC1 200m – donne, finale BK2 500m – donne, finale BC1 200m – donne, finale A*K2 500m – donne, finale A*K2 500m – uomini, finale B

K2 500m – uomini, finale A*11:00 LOTTAStile libero, 57 kg – ripescaggiStile libero, 86 kg – ripescaggiFemminile, 57 kg – ripescaggiStile libero, 74 kg – ottavi e quarti di finaleStile libero, 125 kg – ottavi e quarti di finaleFemminile, 62 kg – ottavi e quarti di finale13:00 PENTATHLON MODERNO – Uomini, semifinali14:00 CICLISMO SU PISTAVelocità – donne, qualificazioniVelocità – uomini, semifinaliVelocità – donne, 32mi di finaleVelocità – donne, 32mi di finale – ripescaggi14:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, finale per il bronzo (Argentina-Belgio)

14:30 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale individuale, finale14:30 TAEKWONDO – -67kg – donne/-80kg – uomini, quarti di finale/semifinali14:35 PALLANUOTO – Uomini, semifinali (Serbia-Stati Uniti e Ungheria-Croazia)15:00 SOLLEVAMENTO PESI – 89 kg – uomini15:00 TUFFI – Trampolino 3m – donne, finale15:00 CALCIO – Donne, finale per il bronzo (Spagna-Germania)15:00 TENNISTAVOLO – Finale a squadre maschili (Cina-Svezia)16:00 BREAK DANCE – Donne, qualificazioni

16:30 PALLAMANO – Uomini, semifinali (Germania-Spagna)17:30 BASKET (fase finale) – Donne, semifinale (Stati Uniti-Australia)18:00 CICLISMO SU PISTAMadison – finale femminileVelocità – donne, 16mi di finaleVelocità – finali maschiliVelocità – donne, 16mi di finale – ripescaggi18:15 LOTTAStile libero, 74 kg – semifinaliStile libero, 125 kg – semifinaliFemminile, 62 kg – semifinaliStile libero, 57 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Stile libero, 86 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzoFemminile, 57 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo19:00 ATLETICA400m – donne, finale10.000 m – donne, finaleEptathlon – 800 m, donneStaffetta 4 x 100 m – donne, finaleLancio del peso – Finale femminile400 m ostacoli – finale maschileStaffetta 4 x 100 m – uomini, finaleSalto triplo – finale maschile19:30 SOLLEVAMENTO PESI – 71 kg – donne19:30 NUOTO ARTISTICO – Squadre, programma tecnico19:30 TAEKWONDO-67kg – donne/-80kg – uomini, ripescaggi

-67kg – donne/-80kg – uomini, finale per il bronzo-67kg – donne, finale per l’oro*-80kg – uomini, finale per l’oro*20:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, finale per l’oro (Olanda-Cina)20:00 BREAK DANCE – Donne, finale21:00 BEACH VOLLEY – Finale femminile per per il bronzo21:00 BASKET (fase finale) – Donne, semifinale (Francia-Belgio)21:30 PALLAMANO – Uomini, semifinali (Slovenia-Danimarca)21:30 PUGILATO50kg – donne, finale66kg – donne, finale71kg – finale maschile92kg – finale maschile

22:30 BEACH VOLLEY – Finale femminile per l'oro