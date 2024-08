Olimpiadi mercoledì 7 agosto: gli italiani da medaglia, gare e orari

Dopo il fantastico bronzo di Mattia Furlani nel salto in lungo, gli Azzurri cercano altre imprese in questo martedì 6 agosto ai Giochi Olimpici 2024, giorno in cui continua anche il programma di atletica (sia la mattina, che la sera). Qui un recap odierno con tutte le gare, gli orari, le finali e le sfide più importanti della Nazionale italiana. Scopriamo insieme chi può conquistare una medaglia. E in più ecco anche eventuali partite degli sport di squadra.07:30 Atletica leggera: Marcia, maratona a staffetta mista (10:05 Atletica leggera: Salto in alto uomini, qualificazioni (

12:13 Vela: ILCA 6 donne, medal race (13:13 Vela: ILCA 7 uomini, medal race (14:43 Vela: Nacra 17 misto, medal race (15:00 Sollevamento pesi: 61kg uomini, finale (18:04 Ciclismo su pista: Inseguimento a squadre uomini, finali (18:15 Atletica leggera: Salto con l’asta donne, finale (18:57 Ciclismo su pista: Inseguimento a squadre donne, finali (

19:05 Atletica leggera: 110m ostacoli uomini, semifinale (19:30 Nuoto artistico: Routine acrobatica a squadre (20:00 Pallavolo: Semifinali uomini (- Francia)20:02 Atletica leggera: 200m uomini, semifinale (20:19 Taekwondo: -49kg donne, finale per il bronzo (20:34 Taekwondo: -58kg uomini, finale per il bronzo (20:35 Pallanuoto: Quarti di finale uomini (- Ungheria)

21:19 Taekwondo: -49kg donne, finale per l’oro (21:37 Taekwondo: -58kg uomini, finale per l’oro (