Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv? Chi le trasmette? Rai, Eurosport, Sky o DAZN?

L'estate 2024 sarà quella in cui ritorneranno, soltanto a 3 anni di distanza dall'ultima volta, caso unico nella storia,estive. E questa edizione dei Giochi Olimpicitornando in Europa a 12 anni di distanza dall'edizione di Londra 2012 e dopo quelle del 2016 a Rio de Janeiro e del 2021 a Tokyo, positicipate appunto di un anno rispetto al 2020 per colpa della pandemia Covid. Ma da quando e come si potranno seguire in diretta tv?• Evento: Olimpiadi Parigi 2024• Data: inizio 24 luglio 2024, cerionia inaugurale 26 luglio 2024

L'articolo prosegue più sotto.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Le Olimpiadi 2024 sono sui canali DAZN

GUARDA SU DAZN

Parigi 2024 è visibile anche su Sky

GUARDA SU SKY

Le Olimpiadi in streaming su Now

GUARDA SU NOW

• Canale TV: Rai, Discovery+, Dazn (Eurosport), Sky (Eurosport)• Streaming: RaiPlay, Discovery+, Dazn, SkyGo e NowSolo lasono proprietarie dei diritti televisivi delle Olimpiadi 2024 per il territorio italiano e tutti gli eventi saranno quindiche sono presenti anche sulle piattaforme Dazn e Sky. In streaming, tramite pc, smartphone, tablet, console e dispositivi stick per le smart tv Parigi 2024 sarà visibile quindi tramite le app dima anche tramite i canali Eurosport trasmessi su

Arrampicata sportiva Atletica leggera (dettagli) Badminton Break dance Calcio Canoa/kayak - Canoa velocità e Canoa slalom Canottaggio Ciclismo - Bmx, Ciclismo su pista, Ciclismo su strada, Mountain biking. Equitazione - Concorso completo, Dressage, Salto ostacoli Ginnastica - Ginnastica artistica - Ginnastica ritmica - Trampolino elastico Golf Hockey su prato Judo Lotta - Lotta libera, Lotta greco-romana. Pallacanestro - Pallacanestro, Pallacanestro 3x3 Pallamano Pallavolo - Beach volley, Pallavolo Pentathlon moderno Pugilato Rugby a 7 Scherma Skateboard Sollevamento pesi Sport acquatici - Nuoto, Nuoto di fondo, Nuoto artistico, Pallanuoto, Tuffi Surf Taekwondo Tennis Tennistavolo Tiro a segno Tiro con l'arco Triathlon Vela

Parigi 2024 prenderà il viache però sarà anticipata dalle gare di calcio, pallamano, rugby a 7 e tiro con l'arco che per permettere il regolare svolgimento del torneodue giorni prima della cerimonia inaugurale.Sono in totale 32 le discipline sportive (sottodivise in altre categorie) in cui gli atleti si cimenteranno.