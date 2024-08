AFP via Getty Images

Olimpiadi Parigi 2024, Imane Khelif vince l'oro olimpico: 5-0 alla primatista mondiale, dominata anche la finale

Si chiude con una medaglia d'oro il percorso di Imane Khelif alle Olimpiadi. La pugile algerina, tanto chiacchierata a dopo l'episodio che aveva visto il ritiro dell'azzurra Angela Carini, non ha lasciato scampo alle avversarie nella categoria 66 kg della boxe. La rappresentante dell'Algeria non si ferma neanche davanti alla primatista mondiale, la cinese Liu Yang.



CAMPIONESSA OLIMPICA - E' stato netto il percorso di Imane Khelif dal primo turno alla finale: prima la vittoria per ritiro contro l'azzurra Carini, poi il 5-0 ai quarti contro l'ungherese Anna Luca Hamori e il 5-0 in semifinale ai danni della thailandese Janjaem Suwannapheng. In finale, il verdetto è stato il medesimo, con la Khelif capace di convincere tutti cinque i giudici, rifilando un ennesimo 5-0 a Yang, a sua volta vincitrice dell'oro ai Mondiali nel 2023.