Olimpiadi Parigi 2024, Jacobs 5° nella finale dei 100: vince l'americano Lyles

GETTY

Lo si attendeva in partenza con grande impazienza, per provare a difendere l'oro olimpico conquistato a Tokyo.non riesce a replicare l'impresa delle ultime Olimpiadi, ma ben figura nei 100 metri piani al Saint-Denis di Parigi. Alla fine di una finale tiratissima, l'azzurro chiude al, facendo segnare tuttavia un ottimo tempo diUn ultimo sprint che si è giocato sui millimetri. Il più veloce, che esce dalla manifestazione con l'oro al collo, è lo statunitenseche soffia la vittoria di un niente al giamaicano. Terzo gradino del podio per l'altro statunitense

Subito dopo la sparata finale, Jacobs si è tenuto il flessore facendo temere per un. Intervenuto ai microfoni della Rai nel post gara, l'azzurro ha però rassicurato tutti: